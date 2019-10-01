دوليه

انتزع فرايبورغ فوزا ثمينا من مضيفه فورتونا دوسلدورف بنتيجة 2-1 أول من امس في المرحلة السادسة من الدوري الألماني، ما مكنه من التقدم للمركز الثالث. افتتح اصحاب الارض التسجيل في الدقيقة 42 بفضل رأسية من روين هينيغز، رد عليها فرايبورغ بعد ثلاث دقائق عبر الفرنسي جوناثان شميد (45)، قبل أن يضيف المهاجم الشاب لوكا فالدشميت هدف الفوز بتسديدة من خارج المنطقة (81)، معوضا ركلة جزاء أضاعها زميله لوكا هولر في الدقيقة 64.وحقق فرايبورغ، بطل ألمانيا عام 1907، فوزه الرابع هذا الموسم مقابل خسارة وتعادل، وتقدم للمركز الثالث برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف لايبزيغ الثاني وأمام شالكه وبوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن، فيما يتصدر بايرن ميونيخ بطل الـ «بوندسليغا» في المواسم السبعة الماضية، الترتيب برصيد 14 نقطة.

وفي ختام مباريات المرحلة زاد هرتا برلين من محن مضيفه كولن المنقوص عدديا منذ الدقيقة 41 بعد طرد الإسباني خورخي ميري، فسحقه برباعية نظيفة.

