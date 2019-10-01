دوليه

يستقبل العهد اللبناني ضيفه الجزيرة الاردني اليوم في اياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، اذ تقام المباراة في 07:00 مساء على ملعب المدينة الرياضية في بيروت. وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، فيما اعتبر مدرب العهد باسم مرمر ان النتيجة مقبولة لفريقه،»وسنحاول الحسم في بيروت على أرضنا وبين جماهيرنا علماً بأن الفريقين لديهما الحظوظ عينها».ويلتقي الفريق الفائز في نهائي الغرب، مع الفائز من مواجهة هانوي الفيتنامي ونادي 25 أبريل الكوري الشمالي، في النهائي المقرر في الثاني من نوفمبر المقبل.

