دوليه

يتواجه السد القطري مع ضيفه الهلال السعودي في 06:30 مساء اليوم على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة في قمة نارية في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا. وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين اللذين سيسعى كل منهما إلى تحقيق نتيجة إيجابية تؤمن له خوض مباراة الإياب في 22 أكتوبر الحالي في الرياض بارتياح كبير في سعيهما إلى بلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ كل منهما، حيث حققه الفريق القطري عامي 1989 و2011، والسعودي عامي 1992 و2000. وسيحاول السد الاستفادة على أكمل وجه من عاملي الأرض والجمهور في سعيه إلى الثأر من الهلال الذي أزاحه من ربع نهائي المسابقة عام 2014، وإضافته إلى قائمة ضحاياه في النسخة الحالية بعدما تخطى مواطنه النصر، بطل الدوري السعودي، في ربع النهائي.

والتقى الفريقان كثيرا خلال مشوار المسابقة، لكن أبرز لقاءاتهما في المراحل الاقصائية كان عام 2014 في الدور ربع النهائي عندما فاز الهلال 1- 0 ذهابا في الدوحة سجله سلمان الفرج (71) وتعادلا سلبا في الاياب بالرياض.

والتقي الفريقان في دور المجموعات موسم 2010 وخسر السد على ملعبه 0 - 3 وتعادلا سلبا في الرياض، والتقيا ايضا في دور المجموعات عام 2015 وفاز السد 1- 0 بالدوحة، ورد الهلال 2-1 بالرياض. واستعد السد جيدا للمباراة وهو استفاد أيضا من تأجيل مباراته أمام العربي الجمعة في الدوري المحلي الذي يتصدره بالعلامة الكاملة من أربع مباريات، آخرها عندما تغلب على السيلية 3-1 الثلاثاء الماضي، حيث شدد بعدها مدربه الدولي الإسباني السابق تشافي هرنانديز على أهمية مواجهة الهلال. وقال تشافي: «مباراة الهلال هي احدى اهم مباريات السد هذا الموسم وهدفنا هو التواجد في النهائي وسنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك».

ويخوض السد مباراة اليوم بصفوف مكتملة بعودة الظهير الايسر عبدالكريم حسن، افضل لاعب في اسيا 2018، بعد غيابه عن لقاء السيلية للاصابة.ويعول تشافي على خط الهجوم القوي بقيادة الدولي الجزائري بغداد بونجاح والجناحين حسن الهيدوس وأكرم عفيف، ومن خلفهما العقل المفكر وصانع الألعاب الكوري الجنوبي نام تاي هي والاسباني غابي. ويحوم الشك حول مشاركة الظهير الايمن بدرو ميغيل للاصابة، وفي حال تأكد غيابه سيكون حامد اسماعيل بديلا له.

لكن مهمة دفاع السد لن تكون سهلة بقيادة بوعلام خوخي وطارق سلمان ومن خلفهما حارس المرمى سعد الدوسري الذي تألق امام النصر في ربع النهائي، كون الهلال يمتلك مهاجمين من العيار الثقيل بقيادة الفرنسي بافيتيمبي غوميس والايطالي سيباستيان جوفينكو والبيروفي أندريه كاريو

