دوليه

باتت العداءة الجامايكية شيلي آن فرايزر برايس الملكة المطلقة لسباق 100 م، بعد ان حققت عودة مظفرة باحرازها ذهبية بطولة العالم لالعاب القوى، مسجلة 10.71 ثوان (افضل رقم هذا العام) اول من امس في الدوحة.وكانت فرايزر برايس تخوض البطولة الكبرى الأولى لها منذ أولمبياد ريو 2016، وذلك بسبب وضعها طفلها زيون خلال بطولة العالم الاخيرة في لندن عام 2017.

وجاءت ثانية البريطانية الصاعدة دينا آشر سميث مسجلة 10.83 ثوان، فيما حلت ثالثة العاجية ماري جوزيه تا لو بـ 10.90 ثوان.

وكانت تا لو تمني النفس باحراز اول ذهبية لها في بطولة العالم بعد اكتفائها بالفضية في سباقي السرعة في لندن قبل سنتين.واللقب هو الرابع لفرايرز برايس في بطولة العالم بعد اعوام 2009 و2013 و2015، كما يتضمن سجلها الفوز بالذهبيتين الاولمبيتين في دورتي بكين عام 2008 ولندن 2012.

وقالت الفائزة بعد تتويجها: «انا مغتبطة لأني اقف هنا كبطلة للعالم مرة جديدة بعد ان وضعت طفلي». واضافت: «لم اتمكن من النوم ليلة البارحة. المرة الاخيرة التي تواجدت فيها في بطولة كبيرة كانت في الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016». واوضحت: «بالنسبة الي انها الخبرة ومعرفتي بان بعض الايام قد تكون جيدة لكن قوتي الذهنية هي التي ساعدتني» مشيرة الى ان «طفلي زيون اعطاني القوة، عائلتي وزوجي اعطياني القوة. امل ان اكون قد الهمت الكثير من النساء اللواتي بدانا بناء عائلة للتو او التفكير ببناء عائلة». وتسعى فرايزر برايس الى ان تصبح اول عداءة تحقق ثنائية سباقي السرعة 100 و200 م مرتين خلال مسيرتها، بعد ان حققت هذا الانجاز في موسكو عام 2013.

وقالت صاحبة الفضية آشر سميث: «لقد عملت بقوة لهذه البطولة وامل ان احقق اشياء كبيرة».واشادت بالفائزة باللقب بقولها «شيلي ان ادت عرضا رائعا ولهذا السبب فهي اسطورة حقيقية. انا سعيدة!».

واحرزت الروسية أنجيليكا سيدوروفا التي تشارك تحت علم محايد لايقاف اتحاد بلادها بسبب فضيحة منشطات، ذهبية مسابقة القفز بالزانة.وارتفعت سيدوروفا على علو 4.95 م متفوقة على الاميركية ساندي موريس التي اكتفت بالمركز الثاني مرة جديدة، بعد دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016 وبطولة العالم الاخيرة في لندن قبل عامين، وقد سجلت 4.90 م. وكانت موريس متفوقة حتى المحاولة الاخيرة لكن سيدوروفا نجحت في آخر محاولة لها بالوصول الى ارتفاع 4.95 م وحسمت الامور في صالحها. اما البطلة الاولمبية وحاملة اللقب اليونانية كاترينا ستيفانيدي، فحلت ثالثة بفارق المحاولات عن موريس.

ورفعت العداءة الاسطورة أليسون فيليكس رصيدها من الميداليات الذهبية الى 12 في بطولات العالم لالعاب القوى بعد قيادتها منتخب الولايات المتحدة الى المركز الاول في سباق التتابع 4 مرات 400 م مختلط الذي يقام للمرة الاولى في تاريخ بطولة العالم.

وعادت فيليكس الى المضمار في هذا السباق تحديدا بعد ان وضعت مولودا وقد نجحت بمعاونة زملائها ويلبرت لندن، كورتني اوكولو ومايكل شيري، في تحقيق المركز الاول (3.09.34 دقائق) امام جامايكا (3.11،78 دقائق) والبحرين (3.11،82 د).وهي ثاني ميدالية للبحرين في هذه البطولة بعد فضية عداءة الماراتون لروز شيلومو في اليوم الافتتاحي.

وكما كان متوقعا، كانت المنافسة محتدمة بين الاميركيين كريستيان تايلور وويل كلاي في مسابقة الوثب الثلاثي، ونجح الاول في حسم الامور لصالحه محرزا لقبه الرابع في بطولة العالم.ولم تسر الامور بشكل جيد بالنسبة الى تايلور الذي اخفق في محاولتيه الاولين وكاد يخرج من المسابقة، قبل ان ينقذ الموقف في محاولته الثالثة، مسجلا 17.42 مترا ثم يختتم محاولاته برقمه الفائز 17.92 م.وبالاضافة الى القابه الاربعة، توج تايلور بالذهبية الاولمبية عامي 2012 و2016.اما كلاي فسجل (17.74 م)، في حين نال البرونزية هوغ فابريس زانغو من بوركينا فاسو (17.66 م)، مانحا بلاده اول ميدالية لها على الاطلاق في بطولة العالم.

واحتكرت العداءات الصينيات المراكز الثلاثة الاولى في سباق 20 كم مشيا بقيادة حاملة الرقم القياسي العالمي ليو هونغ التي سجلت زمنا مقداره (1.32.53 ساعة) متقدمة على مواطنتيها كي يانغ شينجي بفارق 17 ثانية ويانغ ليو جينغ بفارق 24 ثانية. واكملت الفائزة بالتالي سلسلة رائعة من الالقاب بعد تتويجها بطلة للعالم ايضا عامي 2011 و2015 بالاضافة الى احرازها الذهبية الاولمبية عام 2016 في الالعاب الاولمبية علما بانها ابتعدت عن المضمار عامي 2017 و2018 لانها كانت تنتظر مولودا.

