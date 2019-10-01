دوليه

ينتظر نادي الزمالك المصري قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بعد أن قرر ضيفه جينيراسيون بطل السنغال عدم حضور مباراتهما اول من امس في إياب الدور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، احتجاجا على نقل مكانها وموعدها.

وكانت المباراة مقررة مساء السبت على ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية من دون جمهور بطلب من السلطات الأمنية المصرية. لكن التقارير الصحافية المحلية تشير الى أن الزمالك أراد حضور مشجعيه، وهو ما وافقت عليه السلطات ولكن بشرط نقل المباراة من القاهرة الى ملعب برج العرب في الاسكندرية، وبحضور خمسة آلاف مشجع فقط.

ورفض جينيراسيون الذي فاز ذهابا على أرضه 2-1 ما جعله أمام فرصة أن يكون أول فريق من بلاده يبلغ دور المجموعات في المسابقة القارية الأم منذ 2004، قرار نقل مكان وموعد المباراة وتغيب عن الحضور الأحد، ما دفع الحكم المالي محمدو كيتا الى اطلاق صافرته عقب انتهاء مهلة العشرين دقيقة من موعد انطلاق المباراة في الثامنة مساء.

وقال الفريق السنغالي السبت في بيان على موقعه الالكتروني بلسان المتحدث باسمه تالا فال: «كان من المقرر أن نخوض حصة تدريبية الجمعة قبل 24 ساعة من المباراة كما يرد في نصوص الاتحاد الإفريقي (كاف)».وتابع «بشكل مفاجئ، تلقينا رسالة من الكاف بتاريخ 27 سبتمبر تبلغنا بإرجاء المباراة الى 29 سبتمبر».وأضاف «كيف يمكن في 24 ساعة إرجاء مباراة؟ من المستحيل بالنسبة إلينا أن نتمكن من خوض هذه المباراة في الاسكندرية»، محذرا من أن الفريق يحتفظ بحقوقه «واذا كان ثمة حاجة الى ذلك، سنمضي حتى النهاية لطلب أن يكون كل شيء محترما للقوانين». وبعث الاتحاد الإفريقي رسالة الى اتحاد الكرة المصري موقعة من أمينه العام المغربي معاذ حجي، قال فيها مساء الأحد: «عقب التطورات التي وصلتنا بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، يدرس (كاف) الموقف بعدما أدرك أن مباريات محلية في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة».وختم أن القرار النهائي بشأن المباراة سوف يتم اتخاذه بعد اجتماع اللجان المسؤولة في الاتحاد الافريقي.