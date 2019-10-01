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طالعتنا الصحف باسماء لاعبي الاندية الرياضية الذين تم اختيارهم لمنتخب الكويت للاستعداد لمباراة الاردن في العاشر من اكتوبر مع عدم ذكر ما هي خطة الاتحاد بعد هذه المباراة سواء فاز او انهزم او تعادل؟ فعدم ذكر الخطوة القادمة هو مؤشر واضح على ضعف قدرات مجلسهم الموقر في اتخاذ القرار بهذا الاتحاد المسير من اندية محددة؟

فكالعادة لدينا كبش فداء بلقب مدرب للازمات التي هي صفة او وظيفة موجودة بكل الدول العربية، لذا اتمنى لمنتخبنا ولمن سيقوده في هذه المباراة التوفيق كي نعرف ما هي خطة الاتحاد القادمة «لكل حادث حديث» لا احب ان اطيل لان الجواب باين من عنوانه. والله من وراء القصد.

