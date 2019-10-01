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شهدت تدريبات الأزرق أمس حضور

22 لاعباً واعتذار مشاري غنام وسلطان العنزي لاسباب خاصة، وقاد التدريبات المدرب المؤقت ثامر عناد على ستاد نادي الكويت استعداداً لمباراة الأردن يوم 10 أكتوبر الحالي ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023 في الصين. ويواصل الأزرق تدريباته حتى بعد غد الخميس موعد المغادرة الى الأردن لخوض المواجهة المهمة في مشوار الأزرق بالتصفيات. وكان عناد استدعى 24 لاعباً للمباراة، هم: سليمان عبد الغفور، حميد القلاف، حسين كنكوني، فهد الهاجري، فهد حمود، حمد حربي، مساعد طراد، عامر المعتوق، ضاري سعيد، محمد فريح، مشاري غنام، بدر المطوع، فهد الأنصاري، أحمد الظفيري، رضا هاني، سلطان العنزي، شريدة الشريدة، عبد الله البريكي، فيصل زايد، مبارك الفنيني، عمر حبيتر، فيصل عجب، حسين الموسوي ويوسف ناصر.

وقال مدير المنتخب فهد عوض ان اللاعبين الأربعة الجدد عبدالله البريكي ومساعد طراد ومحمد فريح ومشاري الغنام يستحقون جميعاً الانضمام الى القائمة نظراً للمستويات الجيدة التي قدموها خلال الفترة الماضية، مشيراً الى أن مشاركة غنام مع الأزرق لم تتأكد بعد بانتظار موافقة الاتحاد الآسيوي. وأضاف في تصريح تلفزيوني ان استبعاد عيد الرشيدي جاء بقرار فني من المدرب ثامر عناد، لافتاً الى أن طبيب الفريق عبدالمجيد البناي أكد في تقريره أن اللاعب الوحيد الذي لا يستطيع المشاركة في مباراة الأردن هو مدافع القادسية خالد ابراهيم. وتتساوى منتخبات الكويت وأستراليا والأردن ونيبال برصيد 3 نقاط، ويتفوق الأزرق بفارق الأهداف لكنه لعب مباراتين مقابل مباراة لأستراليا والأردن. وشهدت الجولة الأولى فوز الأزرق على نيبال 7-0، والأردن على تايوان 2-1، وفي الجولة الثانية خسر المنتخب أمام أستراليا 0-3، فيما فازت نيبال على تايوان بهدفين دون رد.

