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قال نائب رئيس جهاز الكرة في نادي الكويت عادل عقلة أن الأبيض لم يقدم الأداء المطلوب في المباراة التي تغلب فيها على النصر 2-0 أول من أمس في ختام الجولة الثانية من الدوري الممتاز. وسجل هدفي الكويت الكولومبي دييغو كالديرون (24) وفيصل زايد (37)، ليرفع الفريق رصيده الى 6 نقاط متساوياً مع القادسية في الصدارة مع أفضلية للأصفر بفارق الأهداف، فيما ظل النصر بلا رصيد في المركز الأخير. واعترف عقلة في لقاء تلفزيوني أن النصر كان الطرف الأفضل في اللقاء، مشيداً بتعامل الجهاز الفني للكويت بقيادة السوري حسام السيد مع اللقاء. وقال: «بعد الخسارة أمام الشرطة العراقي والخروج من البطولة العربية كنا في حاجة للنقاط الثلاث».

ولفت عقلة الى أن اللاعبين تدربوا على الهدف الأول الذي سجله كالديرون خصوصاً أن النصر استقبل نفس الهدف أمام الساحل، وقال: «تدربنا على الكرات العالية، ولما عرفنا تشكيلة النصر تأكدنا من تفوقنا في اللعبات الهوائية لأن فريقنا يضم لاعبين يمتازون بالطول بخلاف نادي النصر، وهو ما نجحنا من الاستفادة منه في الهدف الأول».

وأبدى عقلة عدم رضاه عن أداء الفريق في مباراة الشرطة العراقي: قائلاً: «ظهرنا بصورة غير مرضية، وافتقدنا التركيز وهناك أكثر من 6 أو 7 لاعبين لم يكونوا في يومهم، لكننا لن نقسو عليهم، ونتمنى ان تعود الروح والعطاء للفريق في المباريات المقبلة».

في المقابل، قال مدير الفريق في نادي النصر فيصل العدواني أن «العنابي» ظهر بصورة أفضل من تلك التي قدمها أمام الساحل رغم تلقيه الخسارة الثانية. وأضاف العدواني: «كنا الطرف الأفضل وأضعنا اكثر من فرصة بينما استفاد الكويت من الفرص التي سنحت لمهاجميه»، مشيراً الى أن السعودي تيسير الجاسم ليس جاهزاً بعد ويحتاج للمزيد من الوقت للظهور بالمستوى المطلوب.

