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فاجأ العربي نظيره الجهراء وهزمه 79-78 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة السادسة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة والتي شهدت أيضاً فوز الكويت على الساحل 108-43، والصليبخات على التضامن 64-60، والشباب على القرين 84-70.

وبهذه النتائج لحق الكويت والشباب بفريقي الصدارة كاظمة والقادسية برصيد 6 نقاط، فيما ارتفع رصيد الجهراء والعربي الى 5 نقاط وبرقان والساحل واليرموك والصليبخات والقرين 4 نقاط واخيراً التضامن والنصر 3 نقاط.

وينص نظام البطولة على تأهل اول ستة فرق في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من قسمين على ان يتأهل اول أربعة فرق منهم للمربع الذهبي الذي يلتقي به الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ثم يتأهل الفريقان الفائزان الى النهائي الذي سيقام بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مباريات.

في المباراة الأولى التي جمعت العربي مع الجهراء، استطاع الأخضر أن يقلب الطاولة على منافسه فبعد أن كان متأخراً بـ8 نقاط في الربع الثالث، نجح في ادراك التعادل في الربع الرابع ومن ثم تحقيق الفوز في النهاية بفارق نقطة 79-78 مؤكداً رغبته في المنافسة الجدية على التأهل الى الدور التالي مع الفرق الستة الاولى.

وفي المباراة الثانية أكتسح الكويت منافسه الساحل دون أي صعوبة وبفارق كبير بلغ 65 نقطة محققاً انتصارا كبيراً 108-43 وهو ما يوضح فارق المستوى الكبير بين الطرفين ويلقي على كاهل ادارة الساحل المسؤولية في تطوير الفريق حتى لا يتلقى مثل هذه الهزائم الكبيرة في بقية منافسات البطولة.

وفي المباراة الثالثة نجح الصليبخات في تحقيق فوز مثير على نظيره التضامن 64-60 في مباراة شهدت تنافساً كبيراً بين الطرفين.

وفي اللقاء الأخير، واصل الشباب عروضه القوية منذ بداية الموسم واستطاع هزيمة القرين 84-70 ليزاحم فرق المقدمة على صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات متتالية. ويدين الشباب لمدربه الوطني عبدالعزيز القلاف الذي طور من أداء الفريق بصورة واضحة في الموسم الماضي وهو ما زال يسير على النهج ذاته هذا الموسم من خلال التزام الفريق مع المدرب ومعرفته بمستوى لاعبيه بصورة تامة ما يسهم في تقديم مستويات مميزة تؤكد طموح الفريق في لعب دور هام في بطولات هذا الموسم.

