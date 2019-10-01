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حقق الكويت انتصارا مستحقاً على الرجاء المغربي 26-17 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على صالة الأميرة سمية ضمن أدوار الترضية في بطولة الأمير فيصل بن فهد للاندية العربية الأبطال في كرة اليد المقامة في الاردن.

وسيلاقي الكويت نظيره الترجي التونسي الذي تغلب بدوره على قطر القطري 36-21، غدا على المركزين الخامس والسادس. وكان الأبيض تغلب على الفريق التونسي 25-23 في لقائهما ضمن المجموعة الثانية. وسقط الكويت بصورة مفاجئة أمام برقان في الدور ربع النهائي رغم تصدره مجموعته حيث واجه برقان الذي تذيل المجموعة الأولى، ليفشل الأبيض في المنافسة على لقب البطولة رغم انه كان من ابرز المرشحين للقب. ونال لاعب «يد الكويت» عبدالعزيز الدوسري جائزة أفضل لاعب في اللقاء.