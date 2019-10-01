محلية

خسر منتخب السيدات لكرة القدم داخل الصالات مجددا امام ضيفه اللبناني في اللقاء الودي الثاني الذي جمع الفريقين مساء الاول من امس على صالة نادي الكويت وبنتيجة 1 - 3 بعد ان خسر الخميس 0 - 6 في اللقاء الودي الأول.

وشهدت المباراتان حضوراً جماهيرياً غفيراً تخللته أجواء حماسية وتشجيع كبير لأزرق السيدات الذي بذل قصارى جهده للعب بمهارة ولتحسين مستواه متبعاً التوجيهات والاستراتيجيات التي تدرب عليها. وكان من بين الحضور مدير العام الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح، والرئيس الفخري لنادي المعاقين الرياضي الشيخة شيخة العبدالله، ونائب رئيس اتحاد الكرة احمد عقلة، وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد.

وقالت رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد فاطمة حيات: «نشكر جمهورنا الرائع والأهالي على دعمهم وحماسهم وتشجيعهم المستمر لمنتخبنا النسائي الذي يعمل جاهداً على تحسين مستواه واكتساب الخبرة من خلال خوض هذه المباريات. وتأكيداً على كلام المدربة شهرزاد مظفر، لا تهمنا النتائج في هذه المرحلة بل المهم اعطاء لاعباتنا الفرص للتدرب والتحسن للارتقاء بمستواهن وتحضيرهن للعب في الاستحقاقات الدولية القادمة». من الجدير بالذكر أن هذه المباريات تأتي كخطوة من خطوات صقل قدرات اللاعبات ومواهبهن للتحضير للمباريات القادمة وبطولة كأس الخليج في نوفمبر 2019 وكأس آسيا في صيف 2020.

