عربيات ودوليات

الرباط- الوكالات: أعلن الديوان الملكي المغربي، ان الملك محمد السادس تعرض لالتهاب فيروسي حاد، في الرئتين. واثر ذلك، اوصى الطبيب الخاص للعاهل المغربي بخلود الملك محمد السادس، الى فترة راحة طبية لبضعة ايام، وفق بيان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء المغربية. وكان العاهل المغربي قرر السفر الى فرنسا من اجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الراحل جاك شيراك لكن الأمير الحسن، ولي العهد، سيمثل العاهل المغربي محمد السادس، في «المراسيم الرسمية» لجنازة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك الذي وصفه البيان بـ«الصديق الكبير للمغرب».

