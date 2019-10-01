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واشنطن - الوكالات: حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب امس من «حرب اهلية» في بلاده اذا تمكن الديموقراطيون من تنحيته من منصبه، وذلك بسبب اجراءات يتخذها مجلس النواب بهدف عزله على خلفية فضيحة المكالمة الهاتفية بينه ونظيره الأوكراني.

واقبس ترامب كلمات مستشاره الديني القس روبرت جيفريس على تويتر قائلا «لا تستطيع نانسي بيلوسي والديموقراطيون اقالته من منصبه، وهم يعلمون انهم لم يتمكنوا من التغلب عليه في عام 2016 ضد هيلاري كلينتون. وهم يدركون بشكل متزايد حقيقة انهم لن يفوزوا عليه في عام 2020» وأضاف «هذه الاقالة هي الأداة الوحيدة التي يستطيعون التغلب عليه بها والديموقراطيون لا يهتمون إذا احرقوا ودمروا هذه الأمة انهم يعرفون ان الجريمة الوحيدة التي ارتكبها الرئيس ترامب هي التغلب على هيلاري كلينتون في عام 2016». وتابع «هذه هي الخطيئة التي لايمكن تجاهلها والتي لن ينساها الديموقراطيون، واذا نجح نجح الديموقراطيون في اقالة الرئيس من منصبه فسوف يتسبب ذلك في اندلاع حرب اهلية لن تخرج منها اميركا ابدا».

وصعد الديموقراطيون في مجلس النواب الأميركي من ضغوطهم في اطار محاولة عزل ترامب، اذ طالبوا وزير الخارجية، مايك بومبيو، في وقت سابق بتسليم وثائق خاصة بعلاقة واشنطن مع اوكرانيا. وبدأ مجلس النواب اجراءات مساءلة ترامب اثر اتهامات له بسوء استخدام سلطاته من خلال الضغط على نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كي يجري تحقيقا بشأن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن. وطلب رؤساء 3 لجان في مجلس النواب من بومبيو تسليم الوثائق المطلوبة خلال اسبوع ينتهي في 4 اكتوبر.

وقال الرئيس الأميركي انه يريد مقابلة المخبر المجهول الذي كشف عن المكالمة الأوكرانية. وكتب ترامب على تويتر «على غرار اي اميركي، انا استحق ان التقي بمن يتهمني» وبأي شخص زوده بالمعلومات. وأضاف محذراً «هل كان هذا الشخص يتجسس على رئيس الولايات المتحدة الأميركية؟ عواقب وخيمة!».

وجدد الرئيس الأميركي هجومه على رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف قائلا «لقد جعل شيف ما قلته بالفعل بمثابة كذب على الكونغرس» داعيا الى استجواب شيف «على اعلى مستوى بتهمة الاحتيال والخيانة». وكان شيف قال الأحد ان المبلغ المجهول الذي كشف عن مكالمة ترامب مع نظيره الأوكراني سيمثل «قريبا جدا» امام الكونغرس. وأضاف في تصريح للصحافيين «أننا نتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية هوية المبلغ.. في ضوء تهديدات الرئيس ترامب يمكنكم تخيل المخاوف الأمنية هنا».

في غضون ذلك قرر المقربون من الرئيس الأميركي المهدد بالعزل رفع التحدي وشن هجوم مضاد، ينطلق من اعتبار دونالد ترامب بريئاً في حين ان جو بايدن مذنب لاستغلاله السلطة لمصالح شخصية في محاول لقلب المعادلة لصالحه. وقال ستيفن ميلر احد مستشاري ترامب لشبكة «أي بي سي» الاخبارية «هنا المخبر هو الرئيس».

وقال رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب لقناة «فوكس نيوز» ان «الحقيقة هي انه لو لم يطلب الرئيس الأميركي تحقيقا في ذلك لكان قصر في القيام بواجبه». ويتهم الجمهوريون نائب الرئيس السابق بممارسة ضغوط على المدعي العام الاوكراني الذي كان يحقق حول نجل بايدن هانتر العضو في مجلس ادارة مجموعة اوكرانية لانتاج الغاز متهمة بالفساد.

