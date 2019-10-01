عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اكد النائب الديموقراطي آدم شيف رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي، ان الكونغرس مصمم على الاستماع الى مكالمات الرئيس، دونالد ترمب السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من زعماء العالم الآخرين، مشيراً الى مخاوف من احتمال ان يكون ترمب عرض الأمن القومي للخطر.

وقال شيف لشبكة «ان. بي. سي» الاخبارية «أعتقد ان هناك حاجة قصوى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، ومعرفة ما اذا كان الرئيس قد قوض امننا ايضا خلال محادثاته مع زعماء آخرين وخصوصا بوتين، بطريقة اعتقد هو انها قد تفيد بصورة شخصية حملته».

وكشف شيف ان لجنته توصلت الى اتفاق مع مسرب المعلومات للمثول امامها. فيما يعكف النواب على اعداد المواد اللوجستية اللازمة لحماية هوية هذا الشخص والحصول على تصاريح امنية لمحامين سيمثلونه. واتهم ستيفن ميلر، مستشار البيت الأبيض، مقدم الشكوى بأنه جزء من مؤامرة حكومية مما وصفه «بالدولة العميقة» بهدف تأجيج المعارضة ضد ترامب. وقال لفوكس نيوز «أعلم الفرق بين مسرب معلومات وعميل الدولة العميقة. انه عميل دولة عميقة بكل وضوح وبساطة».

كما دافع مؤيدو ترمب الجمهوريون في الكونغرس عن تصرفات الرئيس خلال برامج حوارية تلفزيونية اخرى، الأحد. وقال السيناتور لينزي غراهام على شبكة «سي. بي. اس» الاخبارية «ليس لدي ادنى مشكلة مع هذه المحادثة الهاتفية».

