عربيات ودوليات

باريس - أ. ف. ب: جرت امس في باريس مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك بحضور ثلاثين من قادة العالم بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وغصت كنيسة سان سولبيس ثاني اكبر كنائس العاصمة الفرنسية بألفي مدعو بينهم ثمانون شخصية اجنبية من رؤساء دول وحكومات وقادة سابقين وأفراد عائلات مالكة.

وأعلن يوم امس يوم حداد وطني في فرنسا وتم لزوم دقيقة صمت في الادارات والمدارس، فيما حضر الرئيس ايمانويل ماكرون مراسم تكريم عسكرية. والى بوتين ونظيريه الايطالي سيرجيو ماتاريلا والكونغولي دينيس ساسو نغيسو، شارك في المراسم رئيسا الوزراء اللبناني سعد الحريري والمجري فيكتور اوربان، بحسب ما اوضح قصر الاليزيه. وأعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال منذ الجمعة مشاركتهم.

وفور الاعلان الخميس عن وفاة شيراك عن عمر 86 بعدما كان يعاني من المرض منذ سنوات سارع العديد من الشخصيات عبر العالم الى تقديم التعازي والتكريم، وبينهم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. وحيا بوتين الخميس زعيما حكيما ورؤيويا بعدما كان ابدى في مقابلة اجرتها معه صحيفة فاينانشل تايمز في يونيو اعجابه بشيراك، مؤكدا انه اكثر زعيم طبعه في مساره السياسي. وجاء رد فعل الولايات المتحدة على وفاة شيراك متأخرا بعض الشيء. وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان الأحد انه بعد تكريسه حياته للخدمة العامة، عمل الرئيس الأسبق شيراك بلا كلل للحفاظ على القيم والمثل العليا التي نتشاركها مع فرنسا.

وتقاطر الفرنسيون منذ الأحد بالآلاف الى مبنى ليزانفاليد الذي يؤوي اضرحة بعض من كبار رجال فرنسا مثل نابوليون لالقاء التحية امام نعش شيراك الذي كان من ابرز وجوه الحياة السياسية الفرنسية وتنسب اليه ولاسيما بعد انسحابه من الحياة السياسية مزايا انسانية وشخصية ويجمع الكل على انه فرنسي بالعمق بما له وما عليه. وانتظر المواطنون وسط مشاعر التأثر تحت المطر احيانا في باحة المبنى واقفين في صف طويل امتد حتى الشارع، ليكرموا الرجل الذي قاد فرنسا على مدى 12 عاما بين 1995 و2007، بعدما كان رئيس بلدية باريس بين 1977 و1995.

وجرت الجنازة بحضور الرؤساء الفرنسيين السابقين فرنسوا هولاند ونيكولا ساركوزي وفاليري جيسكار ديستان والطبقة السياسية الفرنسية لكن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن التي اعتبر والدها جاك شيراك عدوا عدلت عن الحضور بعدما ابدت عائلة شيراك تحفظات.

