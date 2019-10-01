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كابول- أ. ف. ب: اعلن عبدالله عبدالله، رئيس السلطة التنفيذية في افغانستان وأبرز منافس للرئيس اشرف غني، امس فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، رغم تواصل عملية فرز الأصوات.

وقال عبدالله في مؤتمر صحافي «ستعلن لجنة الانتخابات المستقلة النتائج، لكننا حصلنا على غالبية الأصوات. لن تجري جولة ثانية». وأوضح عبدالله، الذي ترشح للرئاسة للمرة الثالثة بعد خسارته في عامي 2009 و2014، ان فريقه «سيشكل الحكومة الجديدة».

وعلى الفور، اعتبر رئيس لجنة الانتخابات المستقلة حبيب رحمن نانغ اعلان عبدالله «سابقاً لأوانه». وأكد «ليس من حق اي مرشح اعلان نفسه فائزا» وتابع «بموجب القانون لجنة الانتخابات المستقلة هي التي تعلن هوية الفائز». ولا يتوقع ان تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الأولية قبل 19 اكتوبر.

ودون ان يقدم تفاصيل، اشار عبدالله الى تقارير ذكرت ان «بعض المسؤولين الحكوميين» تدخلوا في العملية الانتخابية. وجاءت تصريحاته بعد انتشار مقاطع فيديو عدة مواقع التواصل الاجتماعي اظهرت موظفين في مراكز الاقتراع يقومون بحشو الصناديق. ويحتاج المرشح للحصول على اكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى، والا فتجري جولة ثانية بين المرشحين الحائزين اعلى نسبة من الأصوات في نوفمبر المقبل. ورغم العدد الكبير من المرشحين ينظر الى الانتخابات الرئاسية على انها سباق ثنائي بين عبدالله وغني.

والسياسيان خصمان لدودان وسبق ان تنافسا في اقتراع العام 2014 في انتخابات شهدت مخالفات خطيرة الى حد ان الولايات المتحدة فرضت على كابول استحداث منصب رئيس السلطة التنفيذية لعبدالله.

