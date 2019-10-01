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العراق يفتتح منفذ القائم الحدودي مع سورية


بغداد- «كونا»: اعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية امس افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سورية بشكل رسمي. وقال مدير اعلام الهيئة علاء الدين القيسي لـ «كونا» ان رئيس الهيئة كاظم العقابي افتتح رسميا منفذ القائم الحدودي مع سورية امام حركة التجارة والمسافرين.
وبين ان الافتتاح تم بحضور وزير الداخلية السوري محمد رحمون وعدد من كبار المسؤولين العراقيين في محافظة الانبار حيث يقع المنفذ. وكان منفذ القائم العراقي المؤدي الى منفذ البو كمال السوري قد اغلق في عام 2014 ابان سيطرة تنظيم «داعش» عليه وعلى الاراضي المقابلة في الجانب السوري. وتمكنت القوات العراقية من تحرير المنفذ في عام 2017 الا انه لم يفتتح حينها بشكل رسمي بسبب مشاكل فنية وامنية على الجانبين العراقي والسوري.


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