عربيات ودوليات

واشنطن- الرياض- الوكالات: حذر ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان من أنه في حال لم يتخذ العالم موقفا قويا وصلبا لكبح إيران «سنرى تصعيدات مستمرة من الإيرانيين لتهديد العالم».

وقال ولي العهد السعودي في لقاء مع برنامج «minutes 60» على قناة «cbs» الأميركية «أتفق مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في أن الهجوم على منشآتنا النفطية هو عمل من أعمال الحرب من طرف إيران». واعتبر ولي العهد السعودي أنّ الحرب مع إيران ستعني انهيارا كلّيا للاقتصاد العالمي، وليس للمملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط فحسب.

وأفاد الأمير محمد بن سلمان بأن أسعار النفط ستقفز إلى «أرقام هائلة» إذا لم يتحد العالم لردع إيران مضيفا «نفضل الحل السياسي السلمي لحل الخلاف مع إيران عوضا عن الحل العسكري». وأشار ولي العهد إلى أن «هجوم أرامكو عمل أحمق لأنه استهدف 5% من إمدادات العالم» مشيرا الى أن الهدف الإستراتيجي الوحيد لإيران خلف هذه الهجمات هو إثبات أنهم «أغبياء».

وبشأن جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي قال الأمير محمد بن سلمان إنها «مؤلمة جدا وسيحاسب كل مسؤول عنها ولم أعلم بالحادثة قبل وقوعها» مؤكداً أنه «لا يشكل أي صحافي تهديداً للمملكة» وأن التهديد للمملكة هو ما حصل ضد صحافي سعودي في القنصلية السعودية. وأضاف «السعودية دولة يحكمها القانون، بعض الأنظمة قد أختلف معها شخصياً لكن طالما هي فاعلة يجب احترامها حتى يتم تعديلها». وأكد الأمير محمد بن سلمان أن «مهمتنا العمل ليل نهار لجعل مستقبل السعودية أفضل بكثير من أي شيء حدث في السابق». وأضاف الأمير محمد: أدعو الجميع لزيارة السعودية ورؤيتها واقعياً ومقابلة المواطنين والمواطنات ليحكموا بأنفسهم علينا. وفي الشأن اليمني شدد الأمير محمد بن سلمان على أنه «إذا أوقفت إيران دعمها سيكون وقتها الحل السياسي في اليمن أسهل بكثير».

وفيما يلي نص الحوار حسب الترجمة التي نشرتها وسائل الإعلام السعودية: هل أمرت بقتل جمال خاشقجي؟

بلا شك لا. هذه كانت جريمة بشعة. لكن أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خصوصاً أنها حدثت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية.

ماذا تقصد بأنك تتحمل مسؤولية ذلك؟

عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي من قبل موظفين في الحكومة السعودية، لا بد أن أتحمل المسؤولية كقائد. ما حدث كان خطأً. ولابد أن أتخذ جميع الإجراءات لتفادي حدوث أي أمر مثل هذا مستقبلًا.

العالم يريد إجابة هذا، كيف لم تكن على علم بهذه العملية؟

البعض يعتقد أنني يجب أن أكون على علم بما يقوم به 3 ملايين شخص يعملون للحكومة السعودية يومياً.. من المستحيل أن يرفع الثلاثة ملايين تقاريرهم اليومية للقائد في المملكة العربية السعودية أو ثاني أعلى رجل في الحكومة السعودية.

اثنان من أقرب مستشاريك المقربين متهمين بتدبير هذه المؤامرة، وتم إعفاؤهم من قبل الملك، وأخرجوا من دائرتك الخاصة. السؤال هو كيف لا تستطيع أن تعرف ما إذا كان قد تم تنفيذ ذلك من قبل أشخاص مقربين لك؟

التحقيقات قائمة اليوم ومتى ما ثبتت التهمة على أي شخص بغض النظر عن منصبه فسيحال للمحكمة بدون أي استثناء.

لقد قرأت ما قاله المدعي العام السعودي عن أولئك الذين وجهت إليهم التهم في هذه الجريمة. التفاصيل كانت بشعة. عندما سمعت أن أشخاصاً مُقربين منك وفي حكومتك ارتكبوا مثل هذا الجريمة المروعة وأن الحكومة الأميركية تعتقد أنك أمرت بها. ماذا كنت تعتقد؟

أعتقد أن ما ذكرتيه غير صحيح. لا يوجد أي بيان رسمي أعلن من الحكومة الأميركية في هذا الخصوص. لا توجد معلومة أو دليل واضح على أن شخص قريب مني قام بأمر مثل هذا. توجد تهم وهي تحت التحقيق. لكن مرة أخرى، لا يمكنك أن تتصوري الألم الذي نعاني منه خصوصاً كحكومة المملكة العربية السعودية جراء جريمة كهذه.

لقد استنتجت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بثقة متوسطة إلى عالية بأنك استهدفت شخصياً خاشقجي وأنت على الأرجح أمرت بقتله؟

أتمنى أن يتم إخراج هذه المعلومات للعلن. إذا كانت هناك أي معلومات تتهمني بالقيام بأي عمل، أتمنى أن يتم إخراجها.

ما نوع التهديد الذي يُشكله كاتب عمود في صحيفة للمملكة العربية السعودية حتى يجعله يستحق أن يقتل بهذه الوحشية؟

لا يوجد أي تهديد من أي صحافي. والتهديد على السعودية هو من تصرفات كهذه ضد صحافي سعودي، من هذه الجريمة البشعة التي حصلت في قنصلية سعودية.

لقد تحدثت مع عضو بارز في مجلس الشيوخ الأميركي قبل مجيئي إلى هنا، وقال إنه بسبب ما حدث لجمال خاشقجي وما حدث في اليمن فإنه «ليس هناك الكثير من النوايا الحسنة هنا في الكونغرس تجاه السعودية»، ما حجم الضرر الذي حل بالعلاقة؟

العلاقة أكبر بكثير من هذا، وهذه حادثة بشعة ومؤلمة لنا جميعاً. دورنا أن نعمل ليلاً ونهاراً لتجاوز هذا الأمر والتأكد بأن مستقبلنا أفضل بكثير من أي شيء حدث في الماضي.

هجوم أرامكو

هذا الهجوم ضرب قلب صناعة النفط في السعودية، فهل تمت مهاجمتكم على حين غرة؟

قد أختلف معك قليلاً، هذه الضربة لم تضرب قلب قطاع الطاقة السعودي، بل ضرب قلب قطاع الطاقة العالمي. هذه الضربة عطلت ما يقارب 5.5% من احتياج العالم للطاقة، احتياج أميركا والصين والعالم بأسره.

المملكة هي أكبر مستورد في العالم للأسلحة والمعدات العسكرية، فمليارات الدولارات أنفقت على المعدات، إذن كيف لا يمكنها منع هجوم مثل هذا؟

المملكة العربية السعودية بحجم تقريباً قارة، فهي أكبر من غرب أوروبا كلها. لدينا تهديدات موجودة من 360 درجة. يصعب تغطية كل هذه بشكل كامل.

ما هو برأيك السبب الإستراتيجي الذي جعل إيران تضرب أرامكو؟

أعتقد أنها حماقة، لا يوجد هدف إستراتيجي، فقط الأحمق هو من يهاجم 5% من إمدادات العالم. الهدف الإستراتيجي فقط هو إثبات انهم حمقى وهذا ما فعلوه.

وزير الخارجية مايك بومبيو وصف ما قامت به إيران على حد تعبيره انه «عمل حربي»؟ هل كان ذلك عملا حربيا؟

بلا شك، نعم

ما هو تأثير وقوع حرب بين السعودية وإيران على المنطقة؟

المنطقة تشكل تقريبا 30% من إمدادات الطاقة في العالم وتشكل تقريبا 20% من المعابر التجارية العالمية وتشكل تقريبا 4% من الناتج القومي العالمي، تخيلوا أن تقف هذه الأمور الثلاثة. هذا معناه انهيار الاقتصاد العالمي كله وليس فقط المملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط.

وقالت مقدمة البرنامج نورا أودانيل إن «إيران يبدو أنها مستعدة للمجازفة بحرب بهدف تحسين موقفها، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاقية النووية الإيرانية، وفرض عقوبات قاسية. الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لن يتفاوض حتى ترفع العقوبات. إنه مأزق. ولي العهد أخبرنا أن جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة على الطاولة».

وتابع البرنامج مع إجابة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان:

بلا شك إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران فسوف نرى تصعيداً أكبر، وستهدد مصالح العالم وسوف تتعطل إمدادات الطاقة وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا.

هل يجب أن يكون رداً عسكرياً؟

أرجو عدم حدوث ذلك

لِمَ لا؟

لأن الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري.

هل تعتقد أنه ينبغي على الرئيس ترامب أن يجلس مع الرئيس روحاني، ويصيغان صفقة جديدة؟

بلا شك هذا ما يطلبه الرئيس ترامب، وهذا ما نطلبه كلنا جميعاً، من لا يريد الجلوس على الطاولة هم الإيرانيون.

حرب اليمن

وصفت هذه الحرب بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، هل حان الوقت لإنهاء حرب اليمن، ما هو الحل؟

أولا إذا أوقفت إيران دعمها لمليشيات الحوثي فسيكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم نفتح

كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد.

أنت تقول في هذه الليلة بأنك تريد التفاوض لإنهاء الحرب في اليمن؟

نحن نقوم بذلك كل يوم لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق داخل الأرض وإعلان الحوثي منذ عدة أيام بوقف إطلاق النار من تجاهه نعتبرها بادرة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة للأمام للدفع بالنقاش السياسي إلى فعالية أكثر.

لماذا بعد 5 سنوات أنت متفائل الليلة بأن وقف إطلاق النار من شأنه أن يستمر، وأن يؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن؟

كقائد يجب أن أكون متفائلاً كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائماً، إذا كنت متشائماً يجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر.

القضايا المحلية

اسمح لي أن أسألك عن القضايا المحلية، حقوق المرأة، منذ أن تحدثنا آخر مرة باتت المرأة تقود في السعودية وحصلت على المزيد من الحقوق بشكل عام، ولكن هناك حوالي 12 ناشطة تم احتجازهن لأكثر من عام، لماذا وُضِعْنَ في السجن؟

المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم يجب احترامها حتى يتم إصلاحها.

هل حان الوقت لإطلاق سراحها؟

القرار هذا ليس عائدا لي، إنه عائد للمدعي العام.

تقول أسرتها إنها تعرضت للتعذيب في السجن، هل هذا صحيح؟

إذا كان هذا الأمر صحيحاً فهو بشع جداً، الإسلام يحرم التعذيب، قوانين المملكة العربية السعودية تحرم التعذيب، النفس البشرية تحرم التعذيب، وأنا بنفسي سأقوم بمتابعة هذا الأمر.

هل ستتابع ذلك شخصياً؟

بلا شك.

أنت مُدرك لما يقال عنك في العلن، أنك تعهدت بتغيير المملكة العربية السعودية، وتحويل الاقتصاد، والحديث عن الإسلام المعتدل، والسماح للنساء

بالحصول على مزيد من الحقوق، ومع ذلك ما زال هناك انتقاد لحملة القمع وسجن النساء اللواتي يثيرون قضايا حول الأمور التي تحتاج إلى التغيير في السعودية وهذا يعطي الانطباع بأنك لا تؤيد حقوق المرأة وحقوق الإنسان وهذه الأمثلة الملموسة عن النساء اللواتي تم سجنهن؟

يؤلمني هذا الانطباع ويؤلمني أن البعض ينظر للصورة من خانة ضيقة جداً، أتمنى أن الجميع يأتي للمملكة العربية السعودية وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه.

ما الدروس التي تعلمتها؟ وهل ارتكبت أخطاء؟

الأنبياء أخطأوا، فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر.

