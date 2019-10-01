مال وأعمال

اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي د. أحمد عبدالرحمن الملحم، أن الاكتتاب لطرح ما نسبته 50 في المئة من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية. المقرر للمواطنين يأتي لاستكمال المشاريع الاستراتيجية فى تطوير أسواق المال في الكويت معلنا عن بدء المرحلة الثانية والأخيرة من خطة خصخصة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك من خلال طرح 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام على المواطنين اليوم وحتى الأول من ديسمبر. واضاف في كلمته بالمؤتمر الصحافي الذي عقد امس لشرح تفاصيل الاكتتاب أن هذه الخطوة تعزز من مكانة الكويت كمركز مالي اقليمي وتمنح القطاع الخاص بمساهمة مباشرة من المواطنين دورا أقوى وفرصة أكبر لتطوير الاقتصاد الوطني».

وأضاف الملحم: «ان خصخصة بورصة الكويت خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية الوطنية الطموحة والمحددة في رؤية الكويت 2035. وان الاكتتاب الذي سيبدأ يوم غد، هو مرحلة مكملة لمراحل خصخصة شركة بورصة الكويت، حيث قامت الهيئة بتاريخ 14 فبراير 2019 بالانتهاء من المرحلة الأولى من تخصيص الحصة البالغة أربعة وأربعون في المئة (44%) من رأس مال شركة البورصة، بترسية المزايدة على التحالف المكون من كل من بورصة أثينا وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، كما قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 18 فبراير 2019 بالاكتتاب في الحصة المخصصة للجهات العامة والبالغة ستة في المئة (6%) من رأس مال شركة البورصة، وذلك استيفاء لأحكام المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته». وردا على تساؤل بشأن آلية طرح الاكتتاب لفائض الأسهم، قال الملحم: سيتم طرحها في المزاد وتتاح للمواطنين الراغبين في الاكتتاب ومن سجلوا في هذه المرحلة مبينا ان السعر الاساسي 100 غير مضاف اليه علاوة الاصدار او مصاريف التأسيس مشيرا الى أن التملك للاسهم بحد اقصي بنسبة 1% بمقدار مليون سهم وفيما يخص الراغبة لتملك نسبة تفوق الـ 1% بالشركة قال هناك قيد بشركة البورصة لا يجوز تملك حصة 5% الا بموافقة هيئة الاسواق وذلك وفقا للنظام التأسيسي وهو منطبق بالبنوك والشركات الكبري والتي لا تسمح بتملك 5% الا بموافقة مجلس الادارة وهي قيود طبيعية. تطوير المرحلة الرابعة وبدوره أكد الرئيس التنفيذي بالتكليف في شركة بورصة الكويت محمد سعود العصيمي أن هناك مرحلة مقبلة لتطوير السوق فيما يخص وحدة المعالجة المركزية للنقد والمارجن وسوق السندات وهناك تطوير للوحدة المركزية لمعالجة المشتقات المالية حيث تتبنى المرحلة الرابعة تعديل وتطوير ما تم من ملاحظات خلال فترة الاختبار، متوقعا من تلك المرحلة خلال فترة وجيزة. وأضاف شهدت شركة بورصة الكويت مرحلة تطويرية تم فيها الارتقاء بالسوق عبر تطبيق اجراءات عدة منبثقة عن استراتيجية الشركة لتعزيز البنية التحتية والأنظمة التنظيمية والتشغيلية والالكترونية في السوق وتطوير وضع السوق الكلي حتى يرتقي لمستوى المعايير الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، وتلبية احتياجات السوق من خلال توفير أدوات استثمارية جديدة واعادة هيكلة السوق لرفع قدرته التنافسية.

وتابع نعمل على تعزيز الشفافية والادارة، وتدعيم ثقة المستثمرين وتنويع قاعدة المستثمرين وجذب الاستثمارات مشيدا بدورهيئة أسواق المال ومجلس ادارة شركة بورصة، الفعال في هذا الصدد لتقديم منتجات وخدمات جديدة، فضلا عن الجهود المبذولة لجذب الكيانات الحكومية والشركات العائلية في سبيل ادراجها في البورصة، والمشاركة في استراتيجية اعتمدت معايير دولية مرنة للادراج وذلك بهدف تشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في السوق المحلي. وقال العصيمي نتيجة لذلك، تقدمت شركة بورصة الكويت بين الأسواق الأخرى في المنطقة ونالت عوامل جاذبة ساهمت بتدفق السيولة الى السوق. وبفضل هذه التطورات والبنية التحتية القوية للسوق المدعومة بتوجيهات ورقابة حصيفة تم ادراج سوق رأس المال الكويتي في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة (FTSE Russell) في سبتمبر 2017، وفي مؤشر الأسهم العالمية اس اند بي داو جونز (S&P Dow Jones) ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في ديسمبر 2018. كما اعلن مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) عن الموافقة المشروطة لتصنيف الكويت ضمن تصنيف الاسواق الناشئة. واليوم نتطلع الى مرحلة ما بعد الاكتتاب لنرحب بمساهمينا الجدد».

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة كامكو للاستثمار، فيصل منصور صرخوه: «نفخر باختيار «كامكو» كوكيل اكتتاب لادارة وتنفيذ عملية طرح الحصة البالغة 50% من أسهم رأس مال شركة البورصة للاكتتاب العام على المواطنين، حيث انجزنا العمل المتعلق بوضع خطة زمنية تتوافق مع الجدول الزمني المحدد لتنظيم عملية الاكتتاب واعداد خطة تسويقية للطرح ومن ثم تحديد عدد المواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بالاضافة القيام بدورنا في تحديد الآليات التي سيتم من خلالها توزيع وتخصيص الأسهم للمواطنين بالكامل مع تحديد آلية رد المبالغ الفائضة وتحديد آلية مواعيد سداد قيمة الأسهم المكتتب بها». وافاد صرخوه أن الية الاكتتاب تتم وفقا للتطبيق بطريقة سهلة وميسرة وهناك تعاون مع بنك برقان حيث يوفر 10 مراكز للخدمة وفي حال ارتفع الطلب عن 10 آلاف سهم يتم مراجعة احد افرع البنك لعمل اجراء بسيط وسريع حيث يحق للمكتتب ان يصل الى نسبة 1%.

وفي ذات السياق اوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في الشركة الكويتية للمقاصة، عصام عبدالعزيز القعود: «تمتلك الشركة الكويتية للمقاصة سنوات عديدة من الخبرة في مجال ادارة الاكتتابات العامة الناجحة في دولة الكويت وقد وضعت الشركة خبراتها من خلال تطوير خدماتها في هذا المجال. واضاف قامت «المقاصة» مؤخرا بتطوير خدمة اكتتاب الكويت (IPO Kuwait) بهدف تسهيل عملية الاكتتاب للمواطنين عن طريق الموقع الالكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. ونسعى من خلال تقديم هذه الخدمة بأن تكون المنصة الرئيسية لجميع الاكتتابات القادمة سواء العامة أو تلك المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال. وتتميز هذه الخدمة بسهولة الاجراءات من خلال خطوات بسيطة وسهلة تتيح للمكتتب طلب الأسهم ودفع قيمتها من خلال منصة واحدة فقط.

إجراءات الاكتتاب

1- اذهب الى www.ipo.com.kw واضغط على زر الاكتتاب أو حمل تطبيق IPO Kuwait

2- اختر شركة بورصة الكويت

3- أدخل بياناتك

4- اختر عدد الأسهم المطلوبة

5- ادفع: طلبات الاكتتاب فوق 10 آلاف سهم

في حال كانت قيمة الأسهم المطلوبة 10,000 دينار كويتي أو أقل، سوف تتم عملية السداد من خلال الموقع الالكتروني ومن خلال بطاقة الكي-نت K-Net.،أما اذا كانت قيمة الأسهم المطلوبة أكثر من 10,000 دينار كويتي، سيتم توفير ايصال الكتروني ليتم طباعته والتوجه بِه الى مقر الجهة المستلمة المحددة للسداد واستكمال عملية الاكتتاب. معلومات رئيسة عن الطرح

الشركة مصدرة أسهم الطرح: شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش.م.ك.ع. (شركة مساهمة كويتية عامة) (رق

م السجل التجاري 355538) نوع الطرح: اكتتاب عام مخصص للمواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما في يوم 8 سبتمبر 2019.

تساوي توزيع أسهم الطرح

الاكتتاب اختياري ومتاح فقط للمواطنين المسجلة أسماؤهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم 8 سبتمبر 2019، وذلك خلال الفترة المحددة للسداد والاكتتاب. وقد تم توزيع أسهم الطرح بالتساوي على المواطنين بواقع بـ70 سهما لكل مواطن، بقيمة اسمية بواقع 100 فلس للسهم الواحد، ويجوز طلب زيادة التخصيص من الأسهم الفائضة عن الاكتتاب بنسبة تعادل 1 %.