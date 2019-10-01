مال وأعمال

افتتح بيت التمويل الكويتي «بيتك»، قاعة مصرفية بتقنيات متطورة لخدمة عملاء «الرواد» و«التميز» في محافظة مبارك الكبير، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة مازن الناهض، ومحافظ مبارك الكبير اللواء متقاعد محمود بوشهري، الى جانب مختار محافظة مبارك الكبير، وعدد من مسؤولي «بيتك».

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك بتقديم جيل جديد من الخدمات المصرفية المدعومة بأحدث التقنيات المالية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز بما يلبي تطلعات العملاء، ويعكس مكانة «بيتك» الرائدة عالمياً.

وعلى هامش الافتتاح، أعرب المحافظ بوشهري عن سعادته بهذه الخطوة، مشيدا بالجهود الواضحة في تقديم الخدمات المصرفية المتطورة للعملاء، مؤكدا الاستعداد لتقديم الدعم لـ «بيتك» لخدمة الجمهور في محافظة مبارك الكبير والكويت بشكل عام، وزيادة الانتشار الجغرافي عبر زيادة عدد الفروع، واستمرار تقديم أفضل الخدمات.

وبدوره، أشار الناهض الى أن القاعة المصرفية الجديدة لعملاء «الرواد» و«التميز» تعتبر انجازا جديدا في استراتيجية خدمة العميل، منوها بمواصلة تطوير شبكة الفروع واستمرار تقديم افضل الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة بأعلى المعايير العالمية في الجودة والتميز، ومؤكدا في الوقت ذاته الاهتمام بجميع شرائح العملاء بشكل متوازن ومناسب لطبيعة كل شريحة، وكذلك المضي قدما في استراتيجية تبني وتنمية الخدمات العصرية المتقدمة والتكنولوجيا المالية الحديثة. وأكد الناهض مواصلة المضي قدما في رحلة التحول الرقمي، مشيرا الى ان «بيتك» قطع اشواطا كبيرة في تعزيز تجربة العميل.

واستعرض الناهض خدمة Skiplino الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في الكويت لحجز المواعيد الكترونيا عبر الهواتف الذكية لزيارة الفروع المصرفية، حيث يعتبر Skiplino نظام ادارة انتظار يسمح لـ»بيتك» بالتعامل مع انتظار العملاء بشكل ذكي وسريع، ويسهل على العملاء امكانية الحصول على الخدمات المصرفية حسب الوقت المناسب لهم.

ونوه الناهض بان الفرع يضم قسما خاصا للسيدات، كميزة تنافسية للبنك ولتوفير خصوصية اكبر لعميلات «بيتك». ورافق الناهض المحافظ في جولة لاطلاعه على اقسام القاعة والخدمات التي يقدمها البنك. واستمع بوشهري الى شرح الموظفين في قسمي الرجال والسيدات عن المميزات الكبيرة التي يتمتع بها عملاء «التميز» و«الرواد». يذكر أن افتتاح قاعة «مبارك الكبير» المصرفية يأتي استمرارا لمفهوم القاعات المصرفية الذي طبقه «بيتك» على أكثر من فرع. وتعتبر هذه القاعة، السادسة على مستوى الكويت لخدمة شرائح عملاء «التميز» و«الرواد». وسيواصل «بيتك» افتتاح قاعات مصرفية جديدة من نفس الطراز بحيث تصل الى 8 قاعات بنهاية العام الحالي 2019 لتقديم معايير أعلى في تجربة العميل المصرفية .

