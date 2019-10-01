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اظهرت بيانات رسمية أن عدد السائحين الأجانب الذين قاموا بزيارة تركيا في الفترة ما بين يناير وأغسطس الماضيين بلغ أكثر من 31 مليون سائح. وذكرت البيانات التي أصدرتها وزارة الثقافة والسياحة التركية في تقرير ان عدد السائحين الأجانب في تلك الفترة سجل ارتفاعا بنسبة 14?7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2018.وأضاف التقرير الى ان مدينة (أنطاليا) المطلة على البحر المتوسط جاءت بالمرتبة الأولى في استضافة السائحين الأجانب اذ وصل عددهم الى 10?3 ملايين سائح في حين حلت مدينة اسطنبول بالمرتبة الثانية بعدد 9?98 ملايين سائح ثم مدينة (أدرنة) المتاخمة للحدود البلغارية واليونانية ثالثا بعدد 2?99 مليون سائح. وكانت وزارة الثقافة والسياحة أعلنت مطلع العام الحالي ان عدد السائحين الأجانب الذين قاموا بزيارة تركيا في العام الماضي بلغ 39?5 مليون سائح في حين بلغت ايرادات السياحة 29?5 مليار دولار.

