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وطن النهار

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القيادة السياسية هنأت «بوتسوانا» وعزت «الصين»


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح ببرقية تهنئة الى مكغوتيسي اريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.
وبعث سموه ببرقية تعزية الى شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في مصنع بمقاطعة (تشيجيانغ) شرقي الصين وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.
وبعث سموه نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتين مماثلتين.


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