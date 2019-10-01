وطن النهار

رحب ممثل الامم المتحدة لدى البلاد د. طارق الشيخ بسفير الولايات المتحدة الأميركية المنتهية مهامه لورانس سيلفرمان وبجميع شركاء الأمم المتحدة وممثلي المنظمات الاقليمية واعضاء مجلس الأمن وسفراء دول الأمم المتحدة في الكويت، وقال في كلمة القاها بمناسبة حفل استقبال اقامه لوداع سفير الولايات المتحدة لدى البلاد المنتهية مهامه لورانس سيلفرمان من الصعب دائما أن نقول وداعا لأحد أكثر السفراء نشاطا في مجتمع الكويت انه السفير سيلفرمان.

ولفت الى ان سيلفرمان كان قريبا جدا من منظمات الأمم المتحدة في تعزيز التنمية المستدامة واهدافها فقد دعم هذه الاهداف وحقوق العمالة المنزلية وتمكين الشباب من اجل تعليم ذي جودة.

واضاف: أحببت كثيرا شعار اليوم الوطني للولايات المتحدة الأميركية الذي حمل: الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية، النجاح في الكويت مشيرا الى ان الدراسة في الخارج لا تضمن فقط جودة التعليم، بل تضمن للطلبة ان يكونوا أكثر انفتاحا على الثقافات الأخرى والخبرات وتوسيع أفقهم وتكوين شخصيتهم.

وتابع: ان تمكين الشباب ومنحهم تعليما جيدا أمر أساس لتحقيق الاستدامة التنموية ورؤية الكويت الجديدة 2035.

واكد ان الولايات المتحدة الأميركية تدعم الشابات الكويتيات في الازدهار والتطور والقيادة.

ولفت الى ان الأمم المتحدة رأت ان مثل هذا الالتزام يصنع فرقا كبيرا لدى الشباب من الرجال والنساء.

ولفت الى ان السفير لورانس كان نشطا جدا في المشاركة في العديد من الفعاليات ومناقشات منتدى آسيا والمحيط الهادئ للأمم المتحدة وأيضا كانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية تعزز حقوق المغتربين وريادة الأعمال الكويتية، واشراك الشباب وتمكين المرأة.

وقال: هكذا نريد أبطال أهداف التنمية المستدامة مع هذا الالتزام، فأنت تساعد في الدفاع عن الاستدامة وأهداف التنمية التي تجمعنا جميعا مع التزام واحد لحياة أفضل لجيلنا الشاب.

واختتم كلمته قائلاً: بينما نودع السفير الأميركي، فاننا نعتمد عليه في متابعة التزامه ودعمه لمشاركة الشباب، وجودة التعليم، وحقوق العمال والهجرة وتمكين المرأة.

من جانبه، اعرب سفير الولايات المتحدة الاميركية المنتهية مهامه لورانس سيلفرمان عن شكره العميق لممثل الامم المتحدة د. طارق الشيخ على الدعوة وعلى حفل الوداع بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية بالكويت.

وقال في كلمة له امام الحضور: قبل مجيئي لتسلم مهامي كسفير لبلدي هنا بالكويت كنت قد زرت الكويت ولاول مرة اثناء مشاركتي ضمن الوفد الاميركي في مؤتمر المانحين الذي عقد بالكويت، حيث انني زرت دولاً عربية من قبل وعملت بها لكني لم ازر اي من دول الخليج قبل زيارتي للكويت وشاهدت عن قرب الكرم الكويتي الانساني ودعمها اللاجئين السوريين حيث استضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحين ودعم اللاجئين السوريين وتعد بذلك الكويت من اكبر الداعمين في هذا المجال كما انها تعمل على استقرار المنطقة وايجاد حل سلمي للازمة السورية وهذا امر مهم جدا ويعد استثمارا مهماً.

واضاف: ان مساهمات الكويت في دعم اللاجئين السوريين الذين يعانون من اوضاع صعبة جدا جراء ما يحدث بالداخل السوري امر مهم اسهم في تحسين اوضاع البعض منهم لافتا في ذات الوقت الى دعم بلاده للسوريين المتضررين من جراء الازمة الحاصلة هناك مشيرا الى التعاون بين البلدين في هذا المجال.

واعرب سيلفرمان عن شكره لما يقوم به اعضاء بعثة الامم المتحدة في الكويت ومنظماتها سواء فيما يخص قضية اللاجئين او البيئة والمناخ او دعم خطط التنمية بالكويت ودعم الشباب وحقوق الانسان من خلال تحسين وضعية العمالة المنزلية وقضية المرور الامر الذي ادى بالكويت الى تحسن الاوضاع. موضحا ان كل هذه الامور لا تتحقق الا بالدعم والسخاء الكويتي سواء الدعم والسخاء الشعبي او الحكومي.

وقال: ان العمل الانساني ليس عملا رسميا فقط ولكن يتحقق بمشاركة شعبية لافتا الى دعم الولايات المتحدة للروهينغا في بنغلاديش ماديا الذين يقدر عددهم بـ 100 ألف نازح فضلا عن دعمها لفتح الممرات الانسانية من اجل عودة هؤلاء الى بلدهم وحل مشكلتهم.

ولفت الى ان بلاده تدعم اللاجئين السوريين وحل الازمة السورية بالطرق السلمية وتسعى الى أن تشارك جميع المكونات السورية بما فيها الحكومة في ايجاد حل نهائي للازمة القائمة هناك.

وقال: اؤمن بان المجتمع الدولي لابد ان يوجد حلاً لهذه الازمات مشيرا الى ان وزير الخارجية الاميركي بومبيو ناقش هذا الامر مع الجانب الكويتي اثناء زيارته الى الكويت اضافة الى مناقشة الدعم الانساني للشعب السوري وهذا ما تؤكد عليه الكويت ايضا.

واشار الى التعاون الموجود ما بين بلاده والكويت في هذا المجال في مجلس الامن في فترة عضوية الكويت غير الدائمة لمجلس الامن والتي ستنتهي نهاية هذا العام.

وتطرق الى ان الدور الانساني الذي تقوم به الكويت اهلها لان تمنح لقب مركز العمل الانساني وان يلقب سمو الامير الشيخ صباح الاحمد لقب قائد العمل الانساني من قبل الامم المتحدة مشيرا الى ان العالم يحتفي بالذكرى الخامسة لهذا الحدث.

وقال: ان مشاركة المنظمات غير الحكومية في العمل الانساني امر مهم فهو عمل لا يقتصر على الحكومات فقط مشيدا بوعي الشعب الكويتي بهذا المجال واهتمامهم بالعمل التطوعي متمنيا ان تقتدي جميع الدول بالكويت في هذا المجال.

واشاد كذلك بما تقوم به الكويت وبالتنسيق مع الامم المتحدة لمساعدة اليمنيين بالداخل حيث يعانون من ازمة كبيرة جراء ما يحدث هناك.

وقال في ختام كلمته: انا واثق انكم ستستمرون بدعمكم للقائم بالاعمل الاميركي الى أن تتم الموافقة على تعيين السفيرة الجديدة من مجلس الشيوخ وتلحق بالعمل هنا بالكويت.

