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«التعليم الخاص» احتفت بقرب عودة سمو الأمير بجدارية «الحب والوفاء»

«تو ما نورت الدار براعيها»

عبدالرسول راضي
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الثلاثاء 01 أكتوبر 2019

أقامت الادارة العامة للتعليم الخاص صباح امس، فعالية تحت رعاية وبحضور مدير عام الادارة بالانابة سند المطيري، بمناسبة قرب عودة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله سالما غانما الى وطنه وشعبه، الفعالية التي اخذت عنوان «أجر وعافية» وتوافد خلالها العاملون في ادارة التعليم الخاص شاغلو الوظائف الاشرافية من مديري ومراقبين ورؤساء اقسام بالاضافة الى الموظفين، للمشاركة في اطلاق كلمات الحب والوفاء بحق سمو الامير على جدارية المبنى في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، والتي جاء فيها «كل الحب للوالد الغالي، والحمدلله على السلامة يا أمير الانسانية، خطاك السوء، وما تشوف شر، وأجر وعافية يا بوناصر، قائد الانسانية ما تشوف شر، وتو ما نورت الدار براعيها».


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