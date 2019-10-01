وطن النهار

تستمر فعاليات العرس الطلابي الديموقراطي مع كليات جامعة الكويت انتقالا الى الحرم الجامعي الطبي في الجابرية مع انتخابات كلية الطب، صباح اليوم، وذلك مع تزيّن كلية الطب بممراتها ومبانيها بالاعلانات الانتخابية للقوائم الطلابية المتنافسة.

وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة الميدانية عبدالله المطيري ان اللجان العاملة في الانتخابات الطلابية استعدت بشكل جيد ليوم الانتخابات من خلال الاجتماعات المستمرة لأعضاء اللجان والذين جاء اختيارهم على مبدأ الكفاءة واصحاب الخبرة. وحذر المطيري انه في حال قيام غيره بالتصويت بدلاً عنه باستخدام هويته، فان كلا منهما سيعرّض نفسه للفصل من الجامعة باعتبار ان ذلك يشكل مخالفة جسيمة للأنظمة واللوائح الجامعية بالاضافة الى انه سيتم تطبيق اللوائح على كل من يلجأ الى العنف او المشحنات الطلابية. وذكر المطيري انه تم اختيار اماكن الاقتراع في كلية الطب في الحرم الجامعي بالجابرية وهي قاعة المطالعة للطلبة وقاعة 143 للطالبات، مضيفاً ان عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت بلغ 662 طالبة و183 طالبا مقيدا سيختارون ممثليهم في مقاعد الهيئة الادارية لجمعية كلية الطب والتي تتنافس عليها كل من القائمة الأكاديمية والقائمة الطبية، موضحاً ان فتح باب الاقتراع سيكون في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

وأضاف المطيري ان اللجنة العليا في سبيل تيسير التصويت بانتخابات الجمعيات العلمية بمختلف الكليات سيسمح للطلبة هذا العام بالتصويت من خلال البطاقة المدنية مرفقة بالجدول الدراسي، متمنيا التوفيق على لجميع القوائم الطلابية وان يقع الاختيار من فيه المصلحة الطلابية العامة.

