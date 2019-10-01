وطن النهار

دان مجلس العلاقات العربية والدولية بشدة الاعتداء الارهابي على المنشآت النفطية السعودية في بقيق وخريص، موضحا انه جريمة اعتداء حربي سافر على الاقتصاد العالمي برمته.

وأضاف المجلس في بيان له ان الجريمة دليل على اصرار ايران على استهداف استقرار دول المنطقة وشعوبها وزعزعة امنها، داعياً الدول العربية الى التضامن لردع التغول الايراني ومخططاته التوسعية.

وبخصوص الاعلان الاسرائيلي الرامي الى ضم اراضٍ من الضفة الغربية الى السيادة الاسرائيلية رأى المجلس انه موقف عدواني جديد في سجل اسرائيل الزاخر بالاستهانة بالحقوق العربية المشروعة.

واعرب المجلس عن استنكاره وادانته الشديدين لجريمة الاعتداء الارهابي الذي استهدف منشآت نفطية سعودية في بقيق وخريص، وهي الجريمة التي وصلت الى درجة الاعتداء الحربي السافر على الاقتصاد العالمي كله، كما جاءت دليلاً اخر على اصرار الحكم في ايران على استهداف امن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

واعتبر المجلس ان سياسات ايران التوسعية ومحاولتها فرض الهيمنة والنفوذ واحلالهما بديلاً عن سياسات حُسن الجوار والمصالح المشتركة لن تؤدي الا الى تمزيق المنطقة، وتفتيت دولها وتهديد سلامتها ووحدة اراضيها. وكذلك تقسيم الوطن العربي لمناطق نفوذ بين القوى الاقليمية والدولية، مستطردا ان الدول العربية مدعوة الى تضامن عربي شامل وصادق لردع التغول الايراني ومخططاته التوسعية ومواجهة اخطارها وتبعاتها على امن وسلامة ومستقبل البلدان العربية ورفاه وازدهار وكرامة شعوبها.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بالنهوض بمسؤلياته واتخاذ موقف صارم تجاه سياسات النظام الايراني وممارساته العدوانية الخطيرة، التي تهدد اسس ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتشكل خطراً داهماً على استقرار العالم وأمنه وازدهاره.

كما تدارس المجلس الاعلان الصادر عن رئيس الوزراء الاسرائيلي حول نيته ضم اراضٍ من الضفة الغربية المحتلة الى السيادة الاسرائيلية، واعتبر ان هذا الموقف العدواني الاسرائيلي الجديد يضاف لسجل اسرائيل الزاخر بالاستهانة بالحقوق العربية المشروعة، منذ اغتصاب فلسطين وعلى مدى تاريخ دولة الاحتلال الصهيوني والذي توج أخيراً باعتراف الادارة الأميركية الحالية بالقدس الشريف عاصمة لاسرائيل، وبضمها لمرتفعات الجولان السورية، فضلاً عن الاعتراف باعلان يهودية الدولة.

وعبر المجلس عن قلقه الكبير بشأن ما آلت اليه احوال الأمة العربية من انقسام وتفرق واقتتال وخضوع لاملاءات كل القوى الطامعة والمعادية، بسبب الفشل المريع للنظام العربي ونتائجة المأساوية على جميع الدول العربية دون استثناء.

ان مجلس العلاقات العربية والدولية اذ يؤكد على اهمية الاعتراف بالمأزق التاريخي الذي بات عليه النظام العربي الرسمي العاجز والمتهالك، يدعو الى اطلاق حركة نهضوية شاملة تسعى الى بناء نظام عربي رسمي جديد على اسس ترتقي لقيم ومفاهيم العصر، وتتجاوب مع تطلعات وطموحات الدول العربية وقدراتها وامكاناتها، مسترسلاً ان مجلس العلاقات العربية والدولية الذي يؤمن ايماناً عميقاً بأهمية الاصلاح السياسي الداخلي الشامل، القائم على احترام السيادة الاقليمية لكل دولة عربية، وعلى رفض مخاطر الانقسام العنصري والطائفي والمذهبي ومنزلقات العنف والتطرف، يجد في تجربتي كل من السودان وتونس في الانتقال السلمي الحضاري للسلطة امثولتين تبعثان الأمل وتجددان الايمان بقدرة الأمة العربية على استعادة زمام امرها واستدراك مستقبلها، والمجلس اذ يهنئ شعبي السودان وتونس على نجاح نضالهما الطويل في سبيل الحرية والاصلاح والتنمية، يدعو الله عز وجل ان يحقق آمال جميع الدول العربية في بناء دولة الحرية والتقدم والازدهار.

