وطن النهار

اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي ان اهتمام الكويت بتفعيل الحوكمة في المؤسسات الحكومية يأتي تزامنا مع الاهتمام بالمؤشرات التنافسية ومعالجة الفجوات التي يعاني منها مؤشر مدركات الفساد احد اهم المؤشرات المهمة والضرورية مشددا على اهمية ان تنعكس الجهود في الخطة الانمائية على تحسين مؤشرات التنافسية العالمية والثقافة العامة في القطاع العام.

جاء ذلك في كلمة القاها المهدي خلال رعايته ومشاركته في افتتاح فعاليات ورشة عمل خاصة باعداد المدربين للحوكمة المؤسسية والتي تنظمها الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ويشارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية.

ورحب بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية في ورشة العمل الخاصة باعداد المدربين في مجال الحوكمة المؤسسية والتي تعد من ورش العمل المهمة باعتبارها تتضمن عناصر مهمة من بينها الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة والعلاقة الكبيرة بالمؤسسات القوية وتفعيل دور الحوكمة المؤسسية داخل تلك المؤسسات.

وتطرق المهدي بالحديث عن الخطة الانمائية للكويت، مشيرا الى ان الحوكمة المؤسسية تعد احد البرامج المدرجة ضمن ركيزة الادارة الحكومية الفاعلة في خطة التنمية، لافتا الى ان الادارة الحكومية هي اساس عملية التنمية وهي تدخل في الكثير من الركائز الاخرى ومن بينها رأس المال البشري الذي يعد الدافع نحو وجود هذه الورش والدورات التي تؤدي الى بناء القدرات المؤسسية.

