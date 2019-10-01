وطن النهار

استقبل مدير عام الادارة العامة للاطفاء الفريق خالد راكان المكراد في مكتبه رئيس مركز مجلس التعاون الخليجي لادارة حالات الطوارئ وجدان العقاب وتم خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الأزمات والكوارث والتنسيق الإقليمي، وأكد الفريق المكراد على دعم الادارة العامة للاطفاء للمركز الخليجي لتحقيق اهدافه النبيلة الرامية الى حماية الأرواح والممتلكات من خلال الحد من اثار الأزمات والكوارث والتنسيق الإقليمي، بدورها اشادت العقاب بقدرات وامكانات الاطفاء الرائدة والمتميزة داعية الى تعزيز التعاون المشترك.

