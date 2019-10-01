وطن النهار

وافق المجلس البلدي على منع تقديم الشيشة في الاماكن المغلقة وعلى مشروع مدينة الكويت الطبية التابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعيةً، ووافق كذلك على الكتاب المقدم من محافظ العاصمة بشأن تسمية منطقة شمال غرب الصليبيخات وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة فيما اجل الرد على السؤال المقدم من اسامة العتيبي بشأن تطوير منطقة اسواق المباركية.

كذلك وافق المجلس على طلب وزارة الاشغال استحداث طريق اسفلتي متفرع من الدائري السابع لخدمة مشروع غرب عبدالله المبارك الاسكاني وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لمبنى ادارة تابع لجمعية اشبيلية ضمن مواقف السيارات الواقعة في مركز الضاحية، وطلب تخصيص مسار مياه امطار لخدمة جنوب عبدالله المبارك الاسكاني، الى جانب موافقته على انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور وصرف صحي ومجاري مياه امطار وخدمات اخرى بين الدائري الخامس وطريق الغزالي بشارع محمد بن القاسم، بالاضافة الى الموافقة مع ابداء الرأي الفني على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة النهضة واعمال صيانه معدات وانارة شوارع بمحافظة الفروانية ووافق على اقتراح العضو فهيد المويزري بشأن تعديل المقترح الخاص بسفلتة او تبليط واضاءات الممرات والساحات الترابية وسط كل قطعه بالفردوس، ووافق المجلس ايضا على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية توسعة مسجد بمنطقة السالمية قطعه 222 واعاد الى الجهاز التنفيذي للدراسة بطلب هيئة الزراعة بشأن الموافقة على الاستثمار بحديقة السد في الشعب، الى جانب عدم الموافقة على كتاب الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بشأن تخصيص ساحة ترابية لمواقف خاصة بمبنى الهيئة في حولي، وموافقة على تخصيص مسجد ومواقف سيارات في منطقة كبد خلف الجمعية ضمن مشروع كبد لتربية الاغنام والماشية وطلب شركة نفط الكويت زحزحة موقع محطة توليد الطاقة الكهربائية المخصص على طريق العبدلي، ووافق كذلك على طلب تخصيص مسار الكيبلات الارضية في منطقة الصليبية والشدادية واقتراح العضو احمد هديان العنزي بشأن عمل دوار بين منطقة النسيم وتيماء، وطلب شركة بن دخان المتحدة للتجارة العامة ممر بطابقين بالمركز الاداري والتجاري بالجهراء وايضا طلب وزارة الكهرباء والماء انشاء وانجاز وصيانة محطة تعبئة للمياه في منطقة مشرف ورفض المجلس الكتاب المقدم من محافظ مبارك الكبير بشأن تخصيص ارض بديلة لمستشفى مبارك الكبير ووافق على مقترح بشأن استخدام احدث الوسائل والطرق الحديثة لنقل النفايات في المدن والضواحي الجديدة التي تنشئها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كذلك تمت الموافقة على طلب الامانة العامة لمجلس الوزراء تخصيص موقع لنادي رجال الاطفاء لجانب قرية المسيلة مع تحديد مدة زمنية بالتنفيذ، وطلب توسعة السوق المركزي 3 لضم الليوان التابع للجمعية بمنطقة صباح السالم، وطلب وزارة التربية توسعة مدرسة الحياة العالمية ثنائية اللغة في صباح السالم.

ورفض المجلس الطلب المقدم بشأن نقل مواقف الروضة من الجهة الشمالية الى الجنوبية في منطقة الفنيطيس ووافق على الاقتراح بشأن تعديل اجراءات مخالفات لوائح البلدية والاقتراح بشأن الاستعانة بخدمات المتقاعدين في المحافظة على البيئة البحرية والحدائق العامة، وابدى رفضه لطلب البلدية بالسماح للمقاولين باستغلال مشاحات 500 متر من اراضي الدولة لاقامة مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بصفة مؤقتة، وأحال المجلس طلب الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بتخصيص مساحة لاقامة جامعة ميونخ التقنية في المنطقة المحصورة بين الدائري السادس ومنطقة الصليبية السكنية الى الجهاز التنفيذي.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة حماية الاموال العامة واعضاؤها حمد المدلج واحمد هديان وعبد العزيزالمعجل والدكتور علي بن ساير وحمدي نصار العازمي.

