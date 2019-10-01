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وطن النهار

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البلدية: إزالة 646 إعلاناً مخالفاً


أعلنت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن الانجازات التي حققتها ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في فرع بلدية محافظة حولي خلال شهر أغسطس الماضي، مشيرة الى أن الجولات التفتيشية التي نفذها المفتشون بمراقبة المحلات والاعلانات اسفرت عن ازالة 646 اعلانا مخالفا بالشوارع والميادين تحجب الرؤية وتشوه المنظر العام.
وفي هذا السياق أوضح مراقب المحال والاعلانات بفرع بلدية محافظة حولي بدر البسيس بأن الجولات التفتيشية التي نفذها المفتشون بالمراقبة على المحال خلال الفترتين الصباحية والمسائية للتأكد من مدى تطبيق المحلات شروط وضوابط البلدية قد أسفرت عن تحرير 101 مخالفة تنوعت ما بين مخالفات اقامة اعلان من دون ترخيص وفتح محل قبل الحصول على ترخيص، لافتا الى انه قد تم الصلح في 29 مخالفة. وأشار البسيس الى أن المفتشين قاموا بالكشف على 254 محلاً بالاضافة الى رفع 646 اعلانا مخالفا من شوارع وميادين المحافظة.


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