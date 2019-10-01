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الشعلة يفتتح مكتبة الصباحية العامة الأحد المقبل

عمار الحسيني
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الثلاثاء 01 أكتوبر 2019

قال مدير ادارة المخطوطات والمكتبات الاسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية مشعل فهد العتيبي ان الادارة ستفتتح الأحد المقبل مكتبة الصباحية العامة وذلك تحت رعاية وحضور وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد علي الشعلة، وبحضور الوكيل المساعد لقطاع الافتاء والبحوث الشرعية عيسى أحمد العبيدلي وعدد من المسؤولين في الوزارة اضافة الى الجهات الأخرى.
وأوضح العتيبي في تصريح صحافي: ان المكتبة تحتوي على سلسلة متنوعة من الكتب الدينية وأيضاً مكتبة للطفل ومكتبة للدوريات والمجموعات الخاصة، كما تتضمن قاعات تدريبية مجهزة وكذلك مسرح متعدد الاستخدامات وقاعة خاصة للمخطوطات الاسلامية المختلفة سواء الأصلية أو المنسوخة.
وأضاف: ان المكتبة بدأت بتلقي بعض طلبات الزيارات من قبل بعض المدارس لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، علاوة على الادارات التابعة للوزارة، مشيراً الى أن المكتبة تستقبل جمهورها على فترتين صباحية ومسائية وفق برنامج زمني محدد.
وأشاد العتيبي بجهود وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد علي الشعلة والوكيل المساعد للافتاء عيسى العبيدلي، والتي تكللت بافتتاح هذا الصرح، مقدماً شكره للجنة الصيانة في قطاع الدراسات الاسلامية لما اسهمت به في هذا المجال.


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