وطن النهار

احتفلت جمعية القلب الكويتية باليوم العالمي للقلب خلال الفترة ما بين يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر حتى الأحد الموافق 29 سبتمبر، في مجمع الأفنيوز المرحلة الأولى. التي ألقت الضوء على صحة قلب المرأة تحت عنــوان «قـــوي قلبــــك». بتواجد أطباء من مركز صباح الأحمد للقلب وفريق من الجمعية على مدار ثلاثة أيام لاستقبال الزوار وتعريفهم بالخطوات الصحية التي يجب اتباعها للحؤول دون التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية، وللتمتع بنمط حياة صحي. هذا وقد لاقى جناح جمعية القلب الكويتية اقبال منقطع النظير من قبل الزوار للأنشطة التوعوية التي تضمنت النشاطات الرياضية وفحوصات لضغط الدم، ومؤشر كتلة الجسم وغيرها من الفحوصات الأولية.

وقال رئيس جمعية القلب الكويتية، طلال البحر: «نشعر بالفخر دائماً عندما يتم طرح مواضيع فعالة تهدف الى نشر التوعية، ومكافحة الأمراض المتفشية بين أفراد المجتمع. فرؤية اهتمام الزوار بأمراض القلب والشرايين يبعث على الأمل، لأن الخطوة الأولى التي تُمكننا من التغلب على الأمراض هي الوعي والالمام. واكد على تقديم الارشادات الصحية خلال هذه الحملة والتي تضمنت الاعلان التلفزيوني الذي يُـوجه للمرأة رسالة تُركز على أهمية التأكد من صحة قلبها لتنعكس قوتها من الداخل الى الخارج؛ لـتتمكن من الاستمتاع بنمط حياة سليم ومستقبل صحي».

ووجهت جمعية القلب الكويتية جــزيل الشكر والامتنان لكل الكفاءات وأطباء مركز صباح الأحمد للقلب الذين ساهموا في نشر الوعي، وشركة مباني لاستضافتهم الكريمة لهذ الفعالـية.

