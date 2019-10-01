أول النهار

استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في قصر السيف العامر صباح امس سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البلاد صقر ناصر الريسي. حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما قدم السفير للشيخ ناصر الصباح دعوةً من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حاكم إمارة دبي لحضور الدورة 16 لمعرض دبي للطيران 2019 في شهر نوفمبر المقبل.

وقد عبر عن شكره وتقديره لأخيه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه الدعوة الكريمة، متمنياً له موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة دوام التقدم والرقي والازدهار.

