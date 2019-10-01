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تستعد البلاد للاحتفال بعودة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من الولايات المتحدة بعد تماثله للشفاء وذلك باقامة العديد من الفعاليات.

وبهذه المناسبة أقامت الادارة العامة للتعليم الخاص أمس، فعالية برعاية وحضور مدير عام الادارة بالانابة سند المطيري، بمناسبة قرب عودة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد سالما غانما إلى وطنه وشعبه.

الفعالية التي حملت عنوان أجر وعافية توافد خلالها العاملون في ادارة التعليم الخاص من المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام بالاضافة إلى سائر الموظفين، للمشاركة في إطلاق كلمات الحب والوفاء بحق سمو الامير على جدارية المبنى، والتي كان من بينها كل الحب للوالد الغالي، والحمدلله على السلامة يا أمير الانسانية، خطاك السوء، وما تشوف شر، وأجر وعافية يا بوناصر، قائد الانسانية ما تشوف شر، وتو ما نورت الدار براعيها.

