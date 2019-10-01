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واشنطن- الوكالات: حذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الحرب مع ايران ستدمر الاقتصاد العالمي مشيرا الى أنه يفضل حلا غير عسكري للتوترات معها. كما شدد الأمير محمد بن سلمان على أن من تثبت ادانته في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي سيحال الى القضاء دون أي استثناء..... (طالع ص 19).

وفي لقاء مع برنامج «60 دقيقة» الذي تبثه «سي بي اس» الأميركية قال ولي العهد السعودي «اذا لم يتخذ العالم اجراء قويا وحازما لردع ايران، فسنشهد مزيدا من التصعيد الذي سيهدد المصالح العالمية». وأضاف «ستتعطل امدادات النفط، وسترتفع أسعار النفط» لتبلغ «أرقاما عالية خيالية لم نشهدها في حياتنا». واعتبر الأمير محمد بن سلمان أن الحرب بين السعودية وايران ستكون كارثية على الاقتصاد العالمي. وقال «ان المنطقة تمثل نحو 30% من امدادات الطاقة في العالم، وحوالي 20% من الممرات التجارية العالمية، ونحو 4% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي. تصوروا أن تتوقف هذه الأمور الثلاثة». وأردف «هذا يعني انهيارا كليا للاقتصاد العالمي، وليس للمملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط فحسب».

وأشار الى أن الهجوم الذي استهدف في 14 سبتمبر منشأتَي نفط سعوديتَين، وحملت بلاده والولايات المتحدة ايران مسؤوليته، لا هدف له. وأردف «لا يوجد هدف استراتيجي. الأحمق فقط قد يقدم على مهاجمة 5% من الامدادات العالمية. الهدف الاستراتيجي الوحيد هو اثبات أنهم أغبياء، وهذا هو ما فعلوه». وبشأن ما اذا كان يتفق مع تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن الهجوم كان «عملا حربيا» قال الأمير محمد «بالطبع نعم».

وردا على سؤال حول عقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الايراني حسن روحاني لتشكيل اتفاق جديد، قال الأمير محمد: «تماما، هذا ما يطلبه الرئيس ترامب، هذا ما نطلبه جميعا. لكن الايرانيين هم من لا يرغبون بالجلوس على طاولة التفاوض».

وردا على سؤال عما اذا كان قد أمر بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي، قال الأمير «بالطبع لا. كانت هذه جريمة شنيعة. لكنني أتحمل كامل المسؤولية بصفتي قائدا في السعودية، خصوصا لأنها (الجريمة) ارتكبت بأيدي أفراد يعملون لحساب الحكومة السعودية» . وأضاف «عندما ترتَكب جريمة بحق مواطن سعودي، بأيدي مسؤولين يعملون لحساب الحكومة السعودية، فإنه يجب علي بصفتي قائدا أن أتحمل المسؤولية. كان ذلك خطأ». وأوضح الأمير محمد أن جريمة مقتل خاشقجي مؤلمة جدا، وسيحاسب كل مسؤول عنها، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها في هذا الموضوع.

وعن اليمن نوه ولي العهد السعودي الى أن الحل السياسي سيكون أسهل في هذا البلد اذا أوقفت ايران دعمها للميليشيات الحوثية.

وفي الشأن الداخلي السعودي قال الأمير محمد بن سلمان «يؤلمني أن البعض ينظر للصورة من خانة ضيقة جدا، أتمنى أن الجميع يأتي للمملكة العربية السعودية وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه»