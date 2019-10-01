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السفير السعودي: تأشيرة الزيارة لغير المدرجين في قائمة الـ 49.. قريباً

سميرة فريمش
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الثلاثاء 01 أكتوبر 2019

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الامير سلطان بن سعيد عن قرب إصدار تأشيرة الزيارة لمواطني الدول غير المدرجة في القائمة المعلن عنها الان من قبل المملكة والتي تضم 49 دولة.
و قال في تصريح لـ النهار إن مواطني الدول المدرجة ضمن القائمة المصرح عنها من قبل المملكة بامكانهم الحصول على تأشيرة السياحية اون لاين التي يمكن استخدامها لغرض العمرة او الحج.
واضاف: أما مواطنو الدول غير المدرجة ضمن القائمة الـ 49 المسموح لهم بالحصول على التأشيرة فلم نتلق الى الآن أي تعليمات تخصهم. ولفت الى أن الراغبين في الحصول على تأشيرة العمرة بامكانهم الدخول عبر جميع منافذ المملكة اذ لم يعد الامر مقتصرا على مطار جدة الدولي واكد ان المملكة وفق رؤية 2030 تطمح في تعدد الموارد ومنها السياحة التي تعد مصدرا مهما للدخل القومي.


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