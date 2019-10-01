الأولى

يكتتب اليوم المواطنون الكويتيون في أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت والبالغة حتى مطلع ديسمبر المقبل بنسبة 50 في المئة من اسهم الشركة.

وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال د. أحمد الملحم ان خصخصة بورصة الكويت للأوراق تعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية الوطنية الطموحة المحددة في رؤية الكويت 2035 وتعزز من مكانة الكويت كمركز مالي اقليمي وتمنح القطاع الخاص دورا اقوى عبر المساهمة المباشرة للمواطنين وفرصة اكبر لتطوير الاقتصاد الوطني. وأشار الى انه تم استكمال أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في تطوير اسواق المال في الكويت، مشيرا الى بدء المرحلة الثانية والاخيرة من خطة خصخصة شركة بورصة الكويت. وذكر الملحم ان الاكتتاب اختياري ومتاح فقط للمواطنين المسجلة اسماؤهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في 8 سبتمبر 2019 خلال الفترة المحددة للسداد والاكتتاب.

واضاف انه تم توزيع اسهم الطرح بالتساوي على المواطنين بواقع 70 سهما لكل مواطن بقيمة اسمية بواقع 100 فلس للسهم الواحد ويجوز طلب زيادة التخصيص من الاسهم التي لم يتم سداد قيمتها من قبل مواطنين آخرين.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي بالتكليف في شركة بورصة الكويت محمد العصيمي اهتمام الشركة بالتطوير عبر تطبيق اجراءات تعزز البنية التحتية والانظمة التنظيمية والتشغيلية والالكترونية في السوق وتطوير وضع السوق الكلي حتى يرتقي لمستوى المعايير الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية.

ومن جانبه، اعرب الرئيس التنفيذي في شركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه عن فخره باختيار كامكو كوكيل اكتتاب لادارة وتنفيذ عملية الطرح اذ تم انجاز العمل المتعلق بوضع خطة زمنية تتوافق مع الجدول الزمني المحدد لتنظيم عملية الاكتتاب.

ومن ناحيته قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في الشركة الكويتية للمقاصة عصام القعود ان الشركة تمتلك سنوات عدة من الخبرة في مجال ادارة الاكتتابات العامة الناجحة في الكويت اذ وضعت الشركة خبراتها عبر تطوير خدماتها في هذا المجال.