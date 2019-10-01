الأولى

وافق المجلس البلدي امس على منع تقديم الشيشة في الاماكن المغلقة لما لها من اضرار صحية واجتماعية، كما وافق على الاستعانة بأحدث وسائل وطرق نقل النفايات في المدن والضواحي الجديدة التي تنشئها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ووافق ايضا على طلب وزارة الكهرباء والماء انشاء وانجاز وصيانة محطة تعبئة للمياه بمنطقة غرب الفنيطيس بدلا من محطة تعبئة المياه القائمة بمنطقة مشرف، وعلى طلب شركة نفط الكويت زحزحة موقع محطة توليد الطاقة الكهربائية المخصص على طريق العبدلي. وفي شأن آخر، وافق المجلس على طلب وزارة الاوقاف تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات في منطقة كبد خلف الجمعية الكائنة بالقطعة رقم (2) ضمن مشروع كبد لتربية الاغنام والماشية كما وافق على تخصيص مسار مياه امطار مقترح لخدمة منطقة جنوب عبد الله المبارك الاسكاني. وأوصى المجلس بالموافقة على الاستعانة بخدمات المتقاعدين للمحافظة على البيئة البحرية والحدائق، وبالموافقة على طلب الامانة العامة لمجلس الوزراء تخصيص موقع لنادي رجال الاطفاء بجانب قرية المسيلة المائية ضمن محافظة مبارك الكبير، وعلى مشروع مدينة الكويت الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات.

ورفض المجلس كتاب محافظة مبارك الكبير بشأن تخصيص ارض بديلة لمستشفى مبارك الكبير فيما حفظ كتاب محافظ العاصمة بشأن تسمية منطقة شمال غرب الصليبخات.

ورفض المجلس طلب البلدية السماح للمقاولين باستغلال مساحات لا تتجاوز 500 متر مربع من اراضي الدولة لاقامة مكاتب مؤقتة ومخازن للتشوين بصفة مؤقتة بمختلف مناطق البلاد.