مال وأعمال

استقبل ديوان بوخمسين الليلة قبل الماضية وزير التجارة والصناعة العراقي د. محمد العاني على راس وفد تجاري واقتصادي عراقي، كما استقبل وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان وقيادات ومسؤولين من وزارة التجارة الى جانب استقباله مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله الصباح وعددا من رجالات الكويت البارزين.

وكان على رأس مستقبلي الوفد السيد جواد بوخمسين ورئيس التحرير الاستاذ عماد بوخمسين والسيد رائد بوخمسين والدكتور المهندس اسامة بوخمسين حيث رحبوا بالضيوف والحضور بحفاوة وأقاموا مأدبة عشاء على شرف وزيري التجارة بالكويت والعراق.

وعلى هامش حفل الاستقبال اكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن الاجتماع الاول للجنة الوزارية الكويتية- العراقية المشتركة والتي استضافته الكويت على مدى يومين، ناقش العديد من سبل التعاون المشترك، مبيناً أن الزيارات كانت متكررة خلال العام الحالي للعراق من أجل دفع عملية التقدم نحو الأمام في العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

واضاف الروضان انه تم خلال الاجتماعات الاتفاق على العديد من النقاط المهمة والحيوية مؤكدا على أن هناك استمرارا لبحث ملفات وموضوعات حيوية لتعزيز التقارب الكويتي- العراقي بما يعكس رغبة الشعبين الشقيقين للدفع بالعلاقات الثنائية الى آفاق جديدة ومتطورة.

واشار الروضان الى أن هذه الزيارات المتبادلة انما تأتي لترسيخ الزيارة التاريخية لسمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى بغداد، منوهاً الى أن هذه الاجتماعات تعد متابعة لما صدر من قرارات لصاحب السمو ورئيس جمهورية العراق.

واوضح أن الملف الاقتصادي الكويتي- العراقي لم يحظ باهتمام الجانبين في السابق نظراً لاوضاع المنطقة، مبيناً ان هناك مساعي لتذليل العقبات ومعالجة الكثير من القضايا ومتى ما استقرت الاوضاع خاصة عقب محاربة الإرهاب سيتم فورا إعادة اعمار العراق.

إشادة بالاستقبال

ومن جانبه، اشاد وزير التجارة العراقي د. محمد العاني بجهود القيادة السياسية بالكويت وجهود المسؤولين بالحكومة وذلك لتفعيل العلاقات العراقية الكويتية، مبيناً أن هذه الزيارة هي الأولى للعلاقات التجارية وتم تفعيلها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة وهي موثقة منذ 2014 حيث يجري العمل على تنمية العلاقات المستقبلية بين البلدين كونها علاقات وثيقة اجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية، معرباً عن امله أن تكلل جهود اللجنة بالنجاح وأن تقدم الكثير من الدعم للبلدين.

وذكر العاني ان تعزيز التعاون الاقتصادي العراقي الكويتي سوف ينهض بالعديد من المجالات الأخرى، مشيدا بجهود السيد جواد بوخمسين الفعالة لتقريب العلاقات بين شعبي الكويت والعراق ولاسيما على صعيد تنمية الاستثمارات والتنمية، وتقدم بالشكر والثناء للحفاوة التي قام بها بوخمسين للوفد الزائر للكويت.

توطيد العلاقات

وبدوره، اكد السفير العراقي لدى الكويت علاء الهاشمي أن العمل قائم ومستمر لتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين الشقيقين، مبيناً أن زيارة سمو امير الكويت للعراق جاءت في وقت زمني مهم بالمنطقة حيث اكد سموه ضرورة تعزيز سبل النمو الاقتصادي والتجاري والسياسي مضيفاً أن زيارة وزير التجارة العراقي للكويت تعكس رغبة البلدين في تجاوز الخلافات وتعميق العلاقات.

واكد أن زيارة الوفد للكويت تأتي عقب زيارة وفد التجارة الكويتي للعراق حيث يهتم الجانبان بتطوير منفذ العبدلي بصفوان وانشاء وتطوير المنطقة الحرة الشمالية بما يحقق الرؤية الاقتصادية للكويت 2035 وكذلك الرؤية العراقية تحقيقا لبناء قاعدة اقتصادية متينة تقوم على توحيد الجهود بعيدا عن الحروب والصراعات.

بوابة للتعاون

ومن جهتها، اشادت مدير عام مصرف الرافدين دكتورة خولة الأسدي بجهود القيادات في الكويت والعراق مؤكدة أن مصرف الرافدين لا يقتصر على العراقيين فقط بل يمتد للكويتيين وهو يفتح ابوابه للكويتيين ليصبحو عملاء لديه بما يحقق التكامل والتعاون.

وذكرت أن هذه الزيارة تسهم في توحيد العلاقات الاخوية والروابط القديمة وتعكس رغبة البلدين في تنمية العلاقات المشتركة بجميع المجالات.

تعزيز العمل

ومن جانبه، اكد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح على تعزيز العمل بين اعضاء اللجنة كونه احد اعضائها، مشيراً الى أن النقاش مستمر لتنمية العلاقات التي تهدف الى تنمية حسن الجوار وكذلك التنمية الاقتصادية مبيناً ان الطموحات مستمرة لإقامة علاقات مشتركة للنهوض الاقتصادي بين البلدين. وذكر ان تنمية اقتصاد بلدين أفضل من تحرك بلد بمفرده كون التعاون المشترك يعزز من تطور الفرص.

واشاد العبدالله بدور السيد جواد بوخمسين لتنمية العلاقات الاستثمارية بالعراق ونجاحاته كمستثمر كويتي تفخر به البلاد بما يحقق التعاون في العلاقات على جميع المجالات.

واشاد بما قام به السيد بوخمسين من مأدبة عشاء على شرف الوفد العراقي، مبيناً أن ذلك ليس غريباً على شخص كريم ومستثمر ناجح مثل السيد بوخمسين.

