مال وأعمال

أشاد السيد جواد بوخمسين بجهود القيادات في البلدين العراق والكويت مؤكدا أن توجيهات صاحب السمو امير البلاد تدعو باستمرار الى دعم التعاون المشترك مع الجار الشقيق جمهورية العراق مبينا أنه قام بزيارة أخيراً للعراق، التقى خلالها رئيس الوزراء ومسؤولين وكبار القيادات من بينهم العبادي ونوري المالكي والسيد ابراهيم بحر العلوم، حيث كانت اللقاءات مثمرة تصب جميعها في مصلحة البلدين.

وأضاف السيد بوخمسين: نهدف الى تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بما يصب في تطوير الاستثمار والتجارة المشتركة بين البلدين، مضيفا: تسعدني هذه اللقاءات ذات الأثر الايجابي لخدمة الكويت وجيرانها، حيث التقيت الوفد العراقي.

واشاد بدور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الذ ي اتاح الفرصة لدعوتهم كونه المضيف للوفد العراقي، مثنيا على تلبية الوفد لدعوته والتي نعتبرها واجباً ضرورياً.

وقال إن من اهم اللقاءات التي تمت هي زيارة الوفد لرئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد حيث كان لقاء مميزا وناجحا الى جانب لقاءات جمعت الوفد بعدد كبير من المسؤولين بقطاعات الكهرباء والصناعة والمصارف، وهي لقاءات مثمرة تصب في تنظيم الحدود والعمل المشترك وتبادل الزيارات وتعزيز العلاقات، داعيا الجميع لتفعيل التعاون.

وأضاف ان الوزير العراقي اكد ضرورة تكرار الزيارات ورغبته في دعم الجهود بين الحكومتين لتعزيز اطر التعاون الاقتصادي.

ودعا بوخمسين المولى -عز وجل- بعودة سمو امير البلاد من رحلته متوجا بالصحة والعافية، معربا عن سعادته بحنانه الابوي وقيادته الحكيمة، مشيدا بجهود سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء ورئيس مجلس الامة.

