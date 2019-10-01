مال وأعمال

قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان، إن هذه الزيارات تأتي برعاية اميرية وسامية تهدف الى حل جميع المعوقات والعراقيل ولاسيما على توطيد العلاقات للتجارة البينية التي كانت مرنة وانسيابية في السابق مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة السعي لتذليل المعوقات كافة.

واضاف الوزان أن الكويت تستطيع ان تعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على ان تتحرك على اسس ثابتة خاصة وان هناك الكثير من المشاريع وخصوصا في مدينة البصرة التي تضم 3 ملايين نسمة وباستطاعتها ان تستفيد من الخدمات اللوجستية عبر ميناء مبارك ومن البنوك الكويتية.

وقال ان هناك مساعي لانشاء مدينة اقتصادية في الشمال تخدم العراق والكويت فضلا عن ان هناك عدد من الاستثمارات لرجال اعمال كويتيين بالتعاون مع رجال اعمال عراقيين ولاسيما على صعيد السياحة الدينية وهي من الاستثمارات المهمة التي تتطلب المزيد من التعاون لجلب ملايين الفرص والمبادرات من الدنانير للمستثمرين في كلا البلدين.

ومن جانبه عبر السيد جواد بوخمسين عن سعادته بهذه الزيارة مؤكداً ما لها من آثار ايجابية ولاسيما انها تأتي في ظل توجهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لتطوير العلاقات بين شعبي البلدين على جميع المجالات.

