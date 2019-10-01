مال وأعمال

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان الشركات العائلية في البلاد يجب أن يتم تشجيعها من أجل بيع أسهم في سوق الأسهم الوليدة التي تحاول اجتذاب استثمارات أجنبية في محاولة للتوسع.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال الروضان في مقابلة اننا «نعتقد أن لدينا القوة، والمعرفة، وكل الفرص لأن نصبح محورا تجاريا»، مضيفا «نحن نحاول تحسين بيئتنا التجارية ليس بالنسبة للأجانب فحسب بل وللكويتيين أيضا».

وذكر الروضان أن الكويت تعمل من أجل مساعدة البورصة على النمو، مروجا لعمليات اكتتاب مرتقبة، باعتبارها برنامجا تنمويا «طموحا للغاية» من جانب هيئة أسواق المال التي تركز على تيسير الدخول للمستثمرين الأجانب وكذلك انتفاء القيود على ملكية الأجانب.

وذكرت «بلومبرج» أن هيئة أسواق المال ستبدأ طرح عام لحصتها البالغة 50 في المئة ببورصة الكويت الشهر المقبل، ما يجعلها ثاني بورصة تداول عامة في الخليج بعد دبي. ووفقا للردهان، «سيحسن ذلك من صورتها بشكل أكبر ويزيد من قدرتها على المنافسة».

وأضافت «بلومبرج» أن مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال انترناشونال «ام اس سي آي» ستضيف الكويت على مؤشرها الرئيس للبورصات في الأسواق الصاعدة في يونيو عام 2020، بمجرد أن تتحسن بعض آليات التداول، في عملية تحديث توقع مستثمرون أن تؤدي الى تدفقات بمليارات الدولارات.

