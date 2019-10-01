مال وأعمال

اكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان اي عامل ايجابي في الكويت او العراق ينعكس على البلدين.

وعبر خلال المؤتمر الصحافي بشأن ختام اعمال اللجنة التجارية العراقية الكويتية المشتركة الأولى، عن بالغ ارتياحه لتقدم العلاقات بين البلدين الشقيقين، آملا استمرار الارتقاء بها الى مستويات افضل عن طريق دعم التعاون المشترك بما يرتقي الى طموحات القيادة السياسية في كلا البلدين.

وذكر ان ما حققته اللجنة الوزارية من اتمام التوقيع على محضر الاجتماع للتعاون المشترك يعد امرا ايجابيا نحو تمكين البلدين من تفعيل العلاقات في مختلف المجالات، كما انها مدعاة لنقلة مستقبلية مشرقة للبلدين، مؤكدا ان الكويت حريصة على تذليل جميع المعوقات التي قد تعترض مسيرة التعاون الثنائي لنتمكن بالفعل من ان نحقق قفزة نوعية في علاقاتنا الثنائية.

وأوضح ان ما اثمرت عنه هذه اللجنة يؤكد حرص بلدينا على تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات، والارتقاء بما تشهده العلاقات الأخوية والاستراتيجية الراسخة بينهما من تطور مستمر، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع والعمل على تنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة وتجسيدها في اطارها العملي المناسب لما لها من دور حيوي في تعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.

ولفت الى ان اللقاء سيتجدد في شهر نوفمبر خلال معرض بغداد الدولي حيث سأترأس وفد الكويت من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مبينا انه ومنذ شهر فبراير الماضي الى اليوم تم عقد اجتماعات ثنائية اكثر من 4 اجتماعات احدها كانت الزيارة التاريخية لصاحب السمو امير البلاد الى بغداد، وكل هذه النتائج اتت بعد هذه الجهود المضنية المبذولة بين البلدين.

وحول اهم ما جاء في الاجتماع قال الروضان تم الاتفاق على انشاء ملحقية تجارية في بغداد تتبع وزارة التجارة لبحث هذه الاتفاقيات المختلفة، فأغلب الاتفاقيات تظل حبرا على ورق ما لم يحس بها التجار من الجانبين وتنعكس على حجم التبادل التجاري، ماضون في العمل وهناك خطوات ممتازة، وعقد هذه اللجنة منذ 2014 لأول مرة يعد احد الخطوات المهمة، ومستقبل البلدين واعد خصوصاً اذا وضعنا كل هذه الخطط وباشرنا الى تنفيذها ما سينعكس بدون شك على ارقام حجم التبادل التجاري، مشددا على ان وجود الاهداف الاقتصادية المشتركة بين البلدين سيعالج الكثير من القضايا المختلفة.

ومن جانبه قال وزير التجارة العراقية د. محمد العاني ان الاجتماعات ناقشت منفذ صفوان الحدودي الذي اتخذ قرار مجلس الوزراء العراقي بتخصيص قطعة ارض لذلك المنفذ، والذي سيتولى الجانب الكويتي انشاءه، ناهيك عن تداول العديد من الموضوعات التي تخص الجوانب التجارية والاقتصادية بين البلدين، والتي شهدت تجاوبا من الجانب الكويتي، الى جانب اتفاقات في كثير من الأمور التي ستتم متابعتها من خلال وزارة التجارة في البلدين.

وأكد العاني ان اللجنة حققت نجاحاً في اجتماعها الأول بالكويت، وأن الاجتماع المقبل سيكون في بغداد، مبيناً ان محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة التجارية العراقية الكويتية المشتركة يعتبر حجر الاساس لعلاقات تجارية واسعة ومتنوعة بين البلدين.

وشدد على ان المحضر الذى تم التوقيع عليه يمثل خارطة طريق حقيقية وواضحة لتذليل جميع العقبات التي تعيق تدفق السلع بين البلدين وسيكون نقطة الانطلاق الحقيقية لعلاقات تجارية واقتصادية مستقبلية تصب في مصلحة البلدين، مشددا على ان النجاح الذي تحقق خلال الاجتماعات يستلزم المثابرة والعمل بجد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لنتمكن من تحقيق الاهداف التي نسعى اليها في خلق تكامل اقتصادي يخدم الشعبين الشقيقين.

واكد العاني ان حكومة العراق عازمة وبكل جهد على تقوية وتأصيل علاقاتها التجارية والاقتصادية مع اشقائها وجيرانها وان الكويت تجمعنا معها رابطة الاخوة والجيرة مبينا ان وزارة التجارة ستكون حريصة على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر مع الجهات العراقية المختصة وتذليل جميع المعوقات التي تحول دون تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية. بدوره قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت، ممثل القطاع الخاص، خالد مشاري الخالد ان كل الظروف مهيأة لمزيد من النجاح وكل الايادي مفتوحة للتعاون وكل المجالات قابلة للتطوير والمشاركة ونحن مثل كل الدول الشقيقة في الوطن العربي فريق واحد نتعاون في مضمار التنمية والتقدم لما فيه ازدهار اوطاننا واستقرارها.

