الاخيرة

شاهدت كما شاهد الكثيرون لقاء تلفزيونياً مع الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية والتخطيط الدكتور خالد مهدي والذي صرح فيه بأننا صرفنا 28 مليار دينار من أصل 38 مليار دينار خصصت لخطة التنمية في السنوات العشر الأخيرة.

وبالحسبة العالمية فان مبلغ 28 مليار دينار يعادل تقريباً 92 مليار دولار وهو مبلغ مهول جداً يكاد يبني دولة جديدة ويؤسسها من الصفر بل ويبني اقتصاداً قوياً فيها يزيد من الوظائف ويرفع معدلات النمو الاقتصادي.

والسؤال هنا هو هل لمس المواطن آثار هذه المبالغ الضخمة التي صرفت؟ والجواب البديهي من أول نظرة للواقع والحال هو لا، فالمواطن اليوم يخرج من بيته ليمشي في الطرق والشوارع التي استحالت الى شوارع ترابية، والبنية التحتية اليوم مع الأسف الشديد ليست على ما يرام،

وقد اكتشفنا سوءها الشديد في موسم الأمطار الماضية الذي شل البلاد لعدة أيام وتسبب في خسائر بشرية ومادية.

لكن ما الذي حدث في الكويت؟ لقد صرفت المبالغ في هذه السنوات الأخيرة في مشاريع ضخمة بكلفة مادية عالية دون مردود حقيقي للاقتصاد الوطني وللشعب الكويتي، بل ان كثيراً من هذه المبالغ تبخرت مع وجود علامات استفهام كبيرة حول آلية «تبخرها» أو صرفها كما تزعم الجهات المختصة.

وليست التنمية بحسب ما درسنا وقرأنا، اعماراً للمنشآت فقط، اذ أن كل دولة تملك مبالغ مالية نتيجة طفرة نفطية حدثت خلال سنوات بسيطة تستطيع بناء عجائب معمارية من الاسمنت والحديد والزجاج، لكن المهم هو بناء تنمية مستدامة عبر خلق تعليم مميز وجودة في الخدمات الصحية وزيادة المردود الاقتصادي والاعتماد الذاتي في الغذاء والماء.

ولم يحدث أي شيء من هذا، بل على العكس، استهلكت الحكومة هذه المبالغ الضخمة في بناء العديد من المنشآت الاسمنتية التي لا يعد بنائها من أساسيات خطط التنمية في العالم كما هو معروف، وتم اهمال بناء الانسان والمواطن.

وبعد 10 سنوات كاملة من صرف مبلغ ضخم كهذا المبلغ، لم نحقق أي تقدم حقيقي في مجالات التنمية الأساسية، فلم نقم باستحداث آليات اقتصادية جديدة تقلل من اعتمادنا على النفط كمصدر أساسي للدخل، ولم نقم بتنمية مواردنا لنحقق اكتفاءً ذاتياً في مجالات المياه والغذاء والطاقة الجديدة، ولم نحقق أي تقدم في تعزيز الرصيد البشري لدينا وتطوير النظام التعليمي واكتفينا ببناء جامعة ضخمة دون أن نعرف آلية تطويرها تعليمياً مع انحطاط رتبتها في مؤشرات الجامعات العالمية اليوم.

أظن أن الوقت قد حان لوضع خطط جديدة لتنمية حقيقية، والأهم من ذلك اشراك الشعب في تقرير مصيرها وتخطيطها وعدم الاكتفاء بطغمة من المستشارين الأجانب الذين لا يهمهم مصيرنا بقدر ما يهمهم استمرار صرف رواتبهم وامتيازاتهم.

Zayed.alzaid@gmail.com

