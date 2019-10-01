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كشفت دراسة جديدة أن فقدان الوزن مباشرة بعد التشخيص بالاصابة بمرض السكري من النوع الثاني يؤدي الى الشفاء منه.

وذكرت الدراسة، التي أجرتها جامعة كامبريدج، أن المرضى الذين فقدوا 10 بالمئة أو أكثر من وزنهم في السنوات الخمس الأولى من تشخيصهم بالمرض لديهم فرصة أكبر لوضع أنفسهم على طريق الشفاء. وتعد السمنة أكبر عامل خطر لتطور مرض السكري من النوع الثاني. ويصيب هذا المرض حوالي 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وقد يتعرض المرضى لخطر الاصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والعمى والبتر، لكن يمكن التغلب على ذلك على المدى الطويل من خلال تغيير نمط الحياة وتناول الأدوية.

ومن الممكن أيضا للمرضى اعادة مستويات الجلوكوز في الدم الى وضعها الطبيعي من خلال التقيد الشديد بالسعرات الحرارية وفقدان الوزن.

فمع اتباع نظام غذائي يحتوي على 700 سعر حراري فقط في اليوم، لمدة 8 أسابيع، تراجعت مضاعفات السكري لدى 9 من أصل 10 حالات تم تشخيصها حديثا.

