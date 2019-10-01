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أطلقت جهات بحثية ورسمية تحذيراً من الدرجة الأولى مما وصفته بـ«ساعة الصفر»، التي قد تجعل قارة كاملة في طريقها للعطش ومن عدم توفر نقطة مياه واحدة صالحة للشرب. ونشرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية تقريراً مطولاً، حول الدراسة الخطيرة، التي أعدتها جامعة «كنبرا» الأسترالية، حول اقتراب قارة أستراليا من «ساعة الصفر»، التي لن يجد فيها شخص ولا نقطة مياه واحدة صالحة للشرب. وأوضحت الدراسة أن هناك أكثر من 10 مدن وبلدات في شرقي أستراليا، تقترب بصورة كبيرة من «ساعة الصفر»، التي قد لا توجد فيها ولا نقطة مياه شرب واحدة. وتواجه أستراليا، وفقاً للدراسة، موجة غير مسبوقة من الجفاف ونقص المياه لاستمرار التأثيرات السلبية للتغير المناخي العالمي. وبدأت فعلياً عدد من المدن الأسترالية المتضررة يعاني من نقص مياه الشرب، وهناك مدن أخرى أمامها فقط بضعة أشهر قبل أن تنفذ منها مياه الشرب. وأوضحت الدراسة أن أستراليا، تعد حاليا القارة الأكثر جفافا في العالم. وطالبت الدراسة بضرورة اعادة تدوير المياه، واعادة استخدامها اما في أنشطة غير متعلقة بالشرب أو حتى في الشرب. وقال البروفيسور، جريج ليزلي، مدير معهد المياه العالمي في جامعة «نيو ساوث ويلز»: «مع شح هطول الأمطار، يتعين علينا الاستفادة القصوى من كل المياه الموجودة لدينا بالفعل»، مضيفاً «يجب أن تتغير فلسفتنا الى استخدام كل قطرة بأقصى درجة من الانضباط، واعادة تدويرها بطريقة مثالية».

