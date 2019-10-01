عبدالله علي عبدالرحمن النصيبي 85 عاما، شيع، الرجال: كيفان، ق4، ش45، م9، ت: 99006500، النساء: السلام، ق2، ش217، م7.

عياد عيد مصلح الرشيدي66 عاما، شيع، الرجال: اشبيلية، ق2، ش211، م14. ت: 66755534، النساء: العارضية، ق11، ش2، ج1، م15، ت: 66660501.

شريفه راشد سالم الرشود 64 عاما، شيعت، الرجال: الرميثية، ق7، ش78، م17، ت: 99600699، النساء: المنصورية، ق1، ش15، م4.

توفيق بدر محمد بهادر البلوشي 60 عاما، شيع، حسينية البلوش، الجابرية، ق11، ش108، ت: 98787878، 99990093، 99030750.

فاديا احمد مجيدي 64 عاما، شيعت، الرجال: الشامية، ق9، ش91، م1، ديوان الرويح، ت: 97884446، النساء: الشامية، ق9، ش91، م3.

ساره طلق ماطر العتيبي، أرملة مزعل عبدالله العتيبي 81 عاما، شيعت، الرجال: بيان، ق12، ش1، ج6، م7، ت: 92222239، النساء: مشرف، ق3، ش1، م52، ت: 51011474.

منيره فراج الشراري، أرملة منصور سعد البذال 94 عاما، شيعت، الرجال: الرابية، ق4، ديوان البذال، ت: 55797988، النساء: الرحاب، ق3، ش4، م18، ت: 99879099.

إنا لله وإنا إليه راجعون