وطن النهار

تشكل درجات الحرارة المنخفضة، في الشتاء، خطرا كبيرا على صحة كبار السن، من مختلف الأعمار، و ذلك ناتج عن عدم قدرتهم على تحمل البرد القارس، الذي يدخل إلى عظامهم، و يسبب لهم صعوبة في المشي، و الراحة، و لكن ما هي يا ترى المخاطر القاتلة التي يمكن أن يتعرضوا لها في هذا الفصل: الجفاف من الضروري تشجيع كبار السن على شرب كميات كبيرة من الماء، خاصة في فصل الشتاء، بسبب مكافحتهم الرغبة في شرب الماء، بحيث يصبحون أكثر عرضة للجفاف، نظرا لغياب الشمس، و انخفاض درجات الحراراة أيضا. انخفاض حرارة الجسم تزيد عمليات الأيض البطيئة، و الدهون القليلة في الجسم، من بصمات التقدم في السن، و التي تؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم لديهم. المدافئ يجب التأكد من سلامة جميع الأسلاك، و السخانات الكهربائية التي يمتلكها كبار السن، من باب السلامة، و الكشف عن وجود أي تسريب لغاز أول أكسيد الكربون، الذي قد يسبب حالات وفاة في حال تم استنشاقه بكميات كبيرة. انقطاع التيار الكهربائي قد يتعرض كبار السن لإنقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي نتيجة تشكل الجليد، أو نزول الثلوج، لذا يحبذ إعداد اللازم من تجهيزات و أمور تصب في مصلحتهم العامة، كتحضير كميات كافية من الطعام و الشراب، و الأدوية، و البطاريات، و المصابيح اليدوية، و العديد من الضروريات الأولية

في فصل الشتاء، وبخاصة في الطقس العاصف، قد يؤدي التعرض إلى البرد لانخفاض حرارة الجسم تحت المستوى السليم (36.5 درجة مئوية) ولهايبوثيرميا - حالة تنخفض فيها حرارة الجسم لتحت

35 درجة أو أقل، وهي حالة تؤدي إلى المس بأجهزة متعددة في الجسم وتعزز من خطر الوفاة.

في السن المتقدمة وفي صفوف المسنين يكون خطر التعرض للبرد ولانخفاض حرارة الجسم (هايبوثيرميا) مرتفعاً بشكل خاص وتكون خطورة انخفاض حرارة الجسم قائمة عند حدوث انخفاض طفيف بدرجة حرارة المحيط.

يزداد الخطر من البرد في السن المتقدمة بسبب دمج عوامل بدنية (فيزيولوجية) وسلوكية:

المسنون يشعرون أقل بالبرد في محيطهم، وتقل قدرتهم على موازنة وضبط حرارة جسمهم.

المسنون الذين يعانون من أمراض مزمنة ويتناولون أدوية كثيرة هم الأكثر عرضة للبرد.

المسنون الذين يعانون من سوء تغذية هم أكثر عرضة للبرد.

المسنون يميلون إلى التقليل من شرب السوائل وإلى التعرض للجفاف في فصل الشتاء أيضاً.

قد يمكث المسنون بدون حركة في البيت وبملابس غير ملائمة لظروف الطقس.

في بعض الأحيان، هناك ميل لتقليص تدفئة البيت من أجل التوفير في نفقات التدفئة.

كلما كان لدى المسن عوامل خطورة شخصية وبيئية اكثر - كلما زادت الخطورة. لذلك من المهم القيام بخطوات الوقاية التالية (كل توصية سيتم تفصيلها لاحقاً):

تدفئة ملائمة وتجنب التعرض إلى البرد.

الحفاظ على عادات صحية سليمة - الشرب، الأكل والنشاط البدني.

استشارة الطبيب المعالج بخصوص خطوات الحذر في صفوف الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة و/أو علاج بأدوية منومة/أدوية مهدئة.

التوجه لتلقي العلاج الطبي عند الاشتباه بانخفاض حرارة الجسم (هايبوثيرميا.).

اتخاذ بالغ الحذر بالنسبة للمسنين الذين يسكنون لوحدهم.

تدفئة ملائمة وتجنب التعرض إلى البرد

المحافظة على درجة حرارة ثابتة في غرف السكن بحدود 20-24 درجة مئوية. ننصح بشراء مقياس حرارة لقياس درجة حرارة الغرفة.

لكي تكون التدفئة ناجعة، ننصح بالاهتمام بإحكام سد منافذ البيت (الأبواب، النوافذ وما شابه). مع ذلك يجب الحفاظ على تهوية ملائمة لغرف السكن.

ننصح بالاهتمام برطوبة هواء ملائمة في الغرفة: تجنب الهواء الجاف جداً غير الرطب للتنفس وفي ذات الوقت تجنب الهواء الرطب جداً أيضاً الذي قد يسبب الأمراض.

يجب التأكد من سلامة أجهزة التدفئة في الشقة، من خلال الاستعانة بأفراد الأسرة وبمهنيين مختصين. يسري حظر تام على استعمال أجهزة تدفئة نفطية، التي تطلق أول أكسيد الكربون الذي قد يسبب فقدان الوعي.

إذا كانت هناك صعوبات اقتصادية بتمويل التدفئة، يمكن التوجه بطلب للمساعدة من خدمات الرفاه في منطقة السكن.

الحرص على ملابس دافئة ومريحة، من عدة طبقات، من اجل منع فقدان الحرارة، لكن أن تكون على نحو بحيث لا تقيد الحركة في البيت.

في الصباح، من المهم أن تكون الملابس دافئة نسبياً، لأن الجسم لا يكون نشطاً بعد بما فيه الكفاية (أيض منخفض).

في الليل، وقت النوم، يجب التغطية بغطاء ملائم، ارتداء ملابس دافئة، بما في ذلك جوارب. ننصح باستعمال شراشف فانيلا (أكثر تدفئة) والحرص على تدفئة الغرفة (بوسائل آمنة).

الامتناع عن الخروج في الطقس البارد أو العاصف. ننصح بمتابعة توقعات حالة الطقس والاستعداد بموجب ذلك.

في حالة وجود ضرورة للخروج من البيت، إضافة إلى معطف، ننصح باعتمار قبعة ولبس قفازات.

عادات صحية

في الشتاء أيضاً يجب شرب كمية كافية (8-10 أكواب سوائل في اليوم) حتى بدون الشعور بالعطش!

الامتناع عن شرب الكحول والمشروبات التي تحوي كافايين.

الحرص على تناول وجبات خفيفة نسبياً، في أوقات متقاربة (5-6 مرات في اليوم)، والامتناع عن الوجبات الثقيلة.

المشروبات والمأكولات الساخنة تساعد بالحفاظ على حرارة الجسم.

عند المكوث في البيت، يجب الحرص على النشاط والحركة، من أجل زيادة تدفق الدم وحرارة الجسم.

استشارة الطبيب المعالج

يجب استشارة الطبيب بخصوص تناول أدوية من شأنها أن تعزز الحساسية للبرد (بخاصة أدوية منومة ومهدئة، و»مسكنات آلام قوية») وبخصوص الحالات الصحية التي قد تعزز خطر التعرض إلى البرد.

عند الاشتباه بهايبوثيرميا (انخفاض حرارة الجسم) - إذا ظهر على المسن انه يشعر بالبرد، أقل تجاوباً أو مبلبلاً - يجب استدعاء مساعدة طبية حالاً.

مسنون يسكنون لوحدهم

الأشخاص الذين يسكنون لوحدهم قد يجدون صعوبة بتدفئة البيت وبالعناية بأنفسهم (ارتداء الملابس، الأكل والشرب وما شابه) وهم بخطورة معززة للإصابة بالبرد.

في بعض الأحيان يسقط المسنون الذين يعيشون لوحدهم في بيوتهم ويتم العثور عليهم وهم ممددون فترة طويلة على الأرضية الباردة، وهو وضع قد ينتهي بانخفاض حرارة الجسم (هايبوثيرميا) بشكل خطير.

لذلك ننصح بالتأكد، إضافة إلى ما ذكر أعلاه من القيام بالعمليات التالية:

الحفاظ على اتصال والاهتمام بزيارات إلى بيت المسن من قبل أفراد الأسرة، الأصدقاء، الجيران، أو متطوعين - مرة واحدة في اليوم على الأقل.

التأكد من ان التفاصيل الشخصية للمسن الوحيد (الاسم، العنوان، ورقم الهاتف) موجودة لدى خدمات الرفاه في منطقة السكن، من أجل الحصول على مساعدة عند الحاجة وعلى زيارات منتظمة.

كيف يمكن تشخيص انخفاض بحرارة الجسم (هايبوثيرميا) لدى المسن؟

يمكن الرؤية بأن البيت بارد وأن هناك هبوطاً بنشاط المسن.

في المراحل الأولى من انخفاض حرارة الجسم، يكون الجلد بارداً، ويحتمل تحول لون أطراف الأصابع والشفتين إلى اللون الأزرق، تنخفض اليقظة، وتكون هناك بلبلة بسيطة، كلام غير واضح ومع ذلك، يحتمل من المسن الذي يعاني من البرد ألا يرتجف وألا يشكو من الشعور بالبرد.

يجب التشديد على أنه لا يمكن تشخيص انخفاض حرارة الجسم بواسطة قياس الحرارة بمقياس الحرارة البيتي (لأن مقياس الحرارة العادي مخصص لقياس ارتفاع الحرارة فقط!)

إذا استمر الوضع، يصبح الشخص المسن أقل يقظة، وحالة البلبلة قد تتفاقم. في مثل هذه الحالة هناك خطر المس بعمل اجهزة حيوية بخاصة التنفس وعمل القلب ما يستدعي التوجه الفوري إلى المستشفى.

