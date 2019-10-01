وطن النهار

في الماضي البعيد ولأسباب مختلفة، كان كلا الجنسين من الرجال والنساء لا تظهر عليهم علامات تقدم السن إلا في سن الستين أو السبعين، فيظل شعرهم أسود لغاية العقد السادس تقريباً، لكن اليوم جراء الهموم الاقتصادية والضغوطات الاجتماعية والسياسية والمالية، بدأ شعر الشباب والفتيات يتلون بالأبيض مبكراً عكس أجدادهم القدماء وآبائهم،

واثبتت الدراسات أن شيخوخة الإنسان تبدأ في مرحلة الشباب، وتستمر حتى وفاته دون أن تتوقف في يوم ما.

ويؤكد بعض الخبراء أن الإنسان عندما يبلغ مرحلة الشيخوخة، فإنه عملياً يتوقف عن الشيخوخة. فالجسم في عمر 93 في نفس حالته في عمر 97 سنة، على أساس أن عملية الشيخوخة تتوقف أو تتباطأ جداً. فإذا صدقنا أصحاب هذه النظرية المبنية على افتراضات بشأن وجود حدود معينة، يصبح تطور العمليات العمرية في الجسم بطيئاً جداً.

ومما يؤكد صحة هذه النظرية، الإحصائيات الموجودة. فمثلاً، الإنسان الذي بلغ التسعين من العمر يزداد خطر وفاته مقارنة بالذي بلغ 75 سنة من العمر. ولكن، إذا عاش إلى 105 سنوات فإن مستوى خطر وفاته لا يتغير مقارنة به في عمر 90 سنة.

ولكن، اتضح للباحثين أن جميع هذه الفرضيات مبنية على الأخطاء الإحصائية. فعدد كبير من الأشخاص الذين عمرهم 75 سنة، سجلوا في الإحصائيات عن طريق الخطأ على أنهم أكبر سناً، والذين عمرهم 98 سنة، هم فعلياً أصغر سناً. ونتيجة لهذه الأخطاء الإحصائية، يبدو الشخص الذي توفي في عمر متوسط وكأنه توفي في عمر أكبر من عمره الحقيقي.

ان العمليات المرتبطة بالتقدم بالعمر لا تتوقف أبداً، وأن البنية البيولوجية لجسم الإنسان تتدهور وتضعف دون توقف منذ بلوغه وحتى مماته.

لكن ربما يساعد كثيراً عيش الإنسان منذ شبابه، حياة صحية طبيعية، في منحه صحة أفضل، يقاوم فيها تلقائياً تقدمه في العمر، والحيلولة دون تعرضه لشيخوخة مبكرة، والتمتع قدر الإمكان بما أنعم الله عليه، والضحك والتفاؤل دائماً؛ لأنهما حسب دراسات عديدة تقوي الذاكرة وتزيد مناعة فئة كبار السن.

كانوا يوماً ربيع العمر، عاشوا، وأسسوا، وغرسوا بذور الغد، وحصدوا ثماراً تشهد لهم من الأداءات والإنجازات

كانوا يوماً كل الأيام، كانوا الحاضر، والمستقبل، قالوا يوماً كلمات، كان لوقعها في كل ركن من الأركان التي ترددت فيها نتائج لامعة، قدموا بأيديهم ما نجنيه نحن اليوم، من مفردات دولة متحضرة، مستقرة، متطورة، وأصيلة العادات والتقاليد، والأخلاقيات، والسلوكيات .

وذهب ذاك اليوم الذي كانوا فيه واقعاً يومياً، وغداً مملوءاً بالخير، أصبحوا اليوم ماضياً يشهد كل لحظة عبر ملامحهم المعجونة بالشموخ وتجاعيد الزمن، بأنهم لن يذهبوا مع الذكرى إلى زاوية منسية في العقول، أو ضائعة من التذكر، فهم الآباء والأجداد، هم العمود الفقري الذي لن تقصمه السنوات مهما تكالبت عليه، هم الأصالة، والعراقة، والجذور الضاربة بقوة في أعمق أعماق هذه الدولة السخية في اعترافها بالفضل لمن بنوها، وأقاموا على أكتافهم جدرانها، ورسخوا بمبادئهم قواعدها المتينة.

هم آباؤنا، وأمهاتنا، وأجدادنا الذين ما نسيتهم أو تناستهم يوماً القيادة الكريمة في كويتنا الحبيبة ، قدمت لهم الكثير والعديد رداً لجمائلهم غير المحدودة، ولم تقف عند حد الاهتمام بهم من قبل دور المسنين التي يقبع الكثيرون منهم حالياً فيها، ونحن اذ نفتخر بالجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين اول جمعية مشهرة في الكويت تهتم بكبار السن ليتضاعف اهتمامنا بالآباء والأجداد، وهناك أيضاً الاهتمام المقدر من العديد من الجهات الحكومية المعنية بهم، ولكن من المؤكد أن لدى بعضهم ما يمكن أن يقوله، ويطالب به، أو ما قد يتمناه ويحلم به وان خدمة كبار السن شرف لنا

فللحلم دوماً امتداد، إذ لا سقف يحده، ولا حواجز تقيده، رغم أن تلاحق سنوات العمر، وتراكمها عاماً بعد آخر، قد يضيق أحياناً من أفق خانة الأحلام، ويكبلها في حدود الأمل المتضائل المتبقي للمرء، في السويعات، وربما الأسابيع أو الأشهر التي قد يعتقد أنه ليس لعمره سواها، فينظر إلى الأحلام على كونها رفاهية لا تحق له، بعد مضي ما مضى، وبعدما لم يعد كافياً ما ظل من وقت، ليقضي منه ولو القليل في نسج الأحلام، والعيش في الخيالات، إلا أنه ومع ذلك فدائماً هناك أحلام لا تغادر إلا مع الرحيل الأبدي، فما الذي تبقى منها لديهم؟

وقبل أن نضع الأحلام على الأسطر لتروي لنا بعضا مما يعتمل منها في عقول عدد من الآباء والأجداد والأمهات، فهناك وفي جانب آخر عصي على التقبل، نجد بعضاً من هؤلاء وهم بمثابة الذكرى المتبقية من الزمن الجميل، وقد ارتفعت في وجوههم ألسنة الابن أو الابنة هذا أو تلك بقول لاذع، أو احتداد لفظي، أو تأفف وعصبية، ولا يجوز أن نتناسى كذلك أذى قد تمتد به يد الخادمة أو الخادم على كبارنا، وهم أصلنا وقاعدتنا وركيزتنا، فما نحن بالنسبة لهم سوى صور، فهل يجوز أن تتطاول الصورة على الأصل

كبار السن احلامهم محدودة ورعايتهم واجبة.

