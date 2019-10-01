وطن النهار

محاور لورقة العمل المقدمة من السيد علي حسن عبدالحسين محمد المدير العام ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين.

تشارك الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في الندوة المتخصصة حول جهود دولة الكويت في رعاية كبار السن التي ستعقد بمناسبة اليوم العالمي للمسنين في دولة الكويت بتاريخ 1 أكتوبر 2019م.

والتي سينظمها الفريق المعني بتنفيذ مشروع تعزيز دور دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان والمنبثق عن اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية.

